基辅为马里乌波尔陷落及乌东大战迫近做准备 普京淡化俄军损失 称布查屠杀是“假的”

乌克兰，俄罗斯

在入侵乌克兰的第48天，俄罗斯军队周二（4月12日）继续保持对战略港口城市马里乌波尔的进攻压力，基辅则为马里乌波尔可能陷落以及迫近的俄军对乌东地区发起重大攻势做准备。

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驻守马里乌波尔的乌克兰海军第36旅周一在脸书上说，"今天可能是马里乌波尔的最后一战"，"因为我们的弹药正在耗尽"，该市已被俄军围困了40多天，城市几乎被摧毁殆尽。这只乌军在脸书说，”我们不知道会发生什么，或是死亡，或是被囚。但希望你们记住（我们）“。"一个多月来，我们一直在没有弹药、没有食物、没有水的情况下作战"，做着 "可能的和不可能的事情"，说，其部队成员中已有 "一半 "人员受伤。

当天顿涅茨克的亲俄分离主义分子领导人称，其部队已完全控制了马里乌波尔的港口地区，最后的乌克兰守军现在集中在巨大的工厂区中。

泽连斯基说，俄军的炮击已"完全摧毁 "了马里乌波尔，预计那里有数万人死亡，乌克兰部队目前还在继续加固在东部、顿巴斯周围阵地，俄军自下调军力并从基辅及乌北撤军后，目前将彻底攻克巴斯作为优先目标。

分析认为，被乌军顽强抵抗受挫的普京希望在5月9日纪念战胜纳粹的红场阅兵之前在该地区取得胜利。

英国调查俄军是否在马里乌波尔使用化武

泽伦斯基在周一晚上的视频讲话中呼吁盟友提供更多的武器，特别是要加强马里乌波尔市的防御。此外，英国正在试图核实俄军是否在马里乌波尔使用了化学武器，早先在马里乌波尔的乌克兰守军曾说，一架俄罗斯无人机向那里的士兵和平民投放了 "有毒物质"。

伦敦周二表示，如果证实使用了化学武器，那么"所有选项 "都将被摆到桌面上。

周一晚上，英国外交大臣特拉斯在推特上说，她正在调查 "俄罗斯军队可能在对马里乌波尔居民的袭击中使用了化学制剂 "的说法。我们正在与我们的合作伙伴紧急合作，以核实情报。

普京4月12日在俄罗斯远东东方航天发射场 via REUTERS - SPUTNIK

普京淡化俄军损失 称布查屠杀是“假的”

另据报道，俄罗斯总统普京周二将会晤白俄罗斯总统鲁卡申柯，讨论乌克兰局势与西方制裁。会面将在位于俄罗斯远东阿穆尔地区的东方太空发射场举行。普京将在此出席4月12日俄罗斯宇航日的活动。 他在发射场举行的新闻发布会上讲话中，淡化俄军在乌克兰战事的损失并称布查屠杀是假的。普京说，俄军在乌克兰的攻势正在按计划 "和谐、平静地”进行中。他还将布查屠杀描述为 "假的"，并将这些指控与对叙利亚阿萨德政权使用化武的指控相比。

同时国际对俄罗斯的制裁仍在加剧，继美英之后，周二日本政府批淮对俄追加制裁措施，对包括对普京的2个女儿在内的398人冻结资产，另外从19日起禁止俄罗斯伏特加等商品的进口。