夏巴兹·谢里夫宣誓就任巴基斯坦新总理

巴基斯坦，政局

在伊姆兰·汗（Imran Khan）被国会不信任投票罢免后，周一当选的夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）当晚宣誓就任巴基斯坦新一任总理。观察指，鉴于伊姆兰·汗表示不会接受这一政府，该国持续数周来的政治分裂动荡或未结束。

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70岁夏巴兹·谢里夫是巴基斯坦穆斯林联盟（PML-N）主席，也是曾三度出任巴基斯坦总理的纳瓦兹-谢里夫（Nawaz Sharif）的弟弟，在当天早间国民议会举行的总理选举中，他获得了总共342个议席中174票的支持当选。

包括被罢黜伊姆兰·汗在内，其政党巴基斯坦正义运动党的绝大多数议员则在宣布集体退出议会，抵制此次选举。

谢里夫当选后在议会讲话，立即宣布了几项惠民措施，包括提高最低工资至25,000卢比（约合125欧元），提高公务员的工资及发展农村项目等。

谢里夫得到了另一大传统对立政党联盟的支持，但分析认为这两个以推翻伊姆兰-汗为唯一目的而联合的联盟将如何共治还有待观察。

谢巴兹-谢里夫被认为不如其兄弟纳瓦兹有魅力，但更灵活，更可能为保持权力做必要的妥协。他是军队最能接受的反对派领导人，

包括谢巴兹在内，谢里夫家族数十年来一直受到贪污渎职等指控，谢巴兹2020年因贪腐指控入狱，但6个月后被保释，他的案件仍在审判中。

巴基斯坦目前政治分歧严重，经济动荡，分析预期谢利夫将努力修复与美国的关系，同时他也表示，希望与印度改善关系，特别是在克什米尔问题上。在他就任后，印度总理莫迪向他表示祝贺，并呼吁在双方“自由的土地上实现和平和稳定”。