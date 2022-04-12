法新社：拜登莫迪视频会晤“热烈坦率 " 但未能拉近对乌问题立场

美国，印度，外交，国防

印度与美国周一在华盛顿举行外交和国防首长2+2对话，承诺将深化双方防卫合作及参与彼此防卫供应链，并讨论了乌克兰局势，当天美国总统拜登和印度总理莫迪还进行视频会晤。法新社报道指，双方进行了 "坦诚 "讨论，但并没有在对乌克兰问题上走得更近。

广告 继续浏览后续

美国印度2+2对话 承诺深化防卫伙伴关系

美印“2+2”对话机制由美国前总统特朗普和莫迪发起，首次对话是2018年9月在印度首都新德里举行。

周一的对话，据中央社报道援引会后的联合声明，双方评估了乌克兰的人道局势及战事对周边的影响，呼吁立即停火、谴责对平民的攻击，在此声明虽未点名任何国家，但明显是指俄军对乌克兰平民残杀的行为。

就国防及安全议题，双方重申了愿深化先进全面的防卫伙伴关系，以促进两国军队在各方面都密切合作，特别是在太空、人工智慧及网络等新领域。

此外，双方也再次确认对维护印度太平洋“自由及开放”承诺，强调所有国家的主权与领土完整均需受到尊重，每个国家都不应受到军事、经济及政治的恫吓。

报道指，由于与俄罗斯的紧密关系，印度迄今未参与制裁俄罗斯并继续向俄购买石油。

布林肯在会后记者会表示，理解每一个国家都有不同的处境与需求，但美国还是希望所有盟友及伙伴不要“增购”俄罗斯的能源。印度外长苏杰生则回应说，印度一个月向俄罗斯购买的能源，可能还不到欧洲国家一个下午向俄罗斯购买的量。

拜登和莫迪视频会晤

对话之际，美印领导人拜登和莫迪当天还进行了视频会晤，法新社报道指，白宫官员介绍会晤时强调双方的讨论"热烈 "尤其 "坦率"，但似乎并未使他们在乌克兰战争问题上走得更近，而该议题正在破坏美印间的稳定关系。

拜登在会谈一开始赞扬强调了两国间的 "深厚联系"，表示希望 "继续 "就乌克兰问题进行 "密切磋商"。但莫迪的表述仅限于对乌局势 "非常令人担忧"，并回顾了他对俄乌谈判的支持，

白宫官员说，拜登总统和莫迪总理进行了持续约一小时的讨论，会谈"热烈 " "坦率"，拜登明确表示，“他认为加速或增加进口俄罗斯能源不符合印度的利益"，这位官员说，华盛顿甚至保证准备 "帮助 "印度人使其供应 "多样化"。

美国担心，印度从俄罗斯增加进口会阻碍西方国家对俄罗斯的制裁。 拜登政府希望巩固美国在亚太地区的联盟以对抗中国，特别是恢复所谓的 "四国 "模式（美国、印度、澳大利亚和日本），但新德里自乌克兰战争开始以来的立场多少令美国尴尬。

据报道，俄罗斯仍然是印度最大的武器供应国，除石油外，印度还进口俄罗斯化肥和钻石原矿，同时向俄罗斯出口药品、茶叶和咖啡等产品。 白宫深知印度在军事问题上对俄罗斯的依赖，也知道不能公开刺激这个重要的盟友。

事实上美俄都在争夺新德里的支持，报道说，最近拜登最高安全顾问之一辛格和俄罗斯外长拉夫罗夫先后访问印度，就是一个迹象。而拉夫罗夫还赞扬印度对乌克兰战争的立场平衡，能“全盘判断情势，而不致流于偏颇”