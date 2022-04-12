纽约地铁发生枪击事件 至少13人受伤

美国，枪击案，禁枪

据警方和消防表示，周二上午交通高峰时，纽约位于市中心布鲁克林区的地铁站发生枪击事件，至少13人受伤，现场发现未被引爆的爆炸装置。

广告 继续浏览后续

法新社报道，从发出的图片和视频显示，在布鲁克林区的一个地铁列车的地板上和标有36街的车站站台上，有血迹和有人躺在地上。

一位消防部门的发言人告诉法新社，已经发现了 "尚未触发的爆炸装置"。据警方一条推文说，"目前没有可操作的爆炸装置"。

在事件发生的南布鲁克林第36街和第4大道处，部署有大量安保人员。

据NBC NewYork和《纽约时报》等媒体报道，警方正在这个拥有近900万人口的美国最大城市搜寻一名戴着防毒面具、穿着类似建筑工人的橙色连体工作服嫌疑男子。

据政府发言人Jen Psaki说，拜登总统已经获悉发生了枪击事件，周一他刚刚宣布了新的反枪措施。白宫表示已向纽约市区提供协助。

纽约警察局的一位发言人告诉法新社，"上午8点27分，警方接到一个紧急电话，称一个人在布鲁克林的地铁上遭到枪击"。他说，警方已在社交媒体上提醒民众避开事发区域。

一位消防部门发言人说，当时有 "几声枪响"，烟雾弥漫，"有13人受伤"。

纽约州民主党州长凯西-霍楚尔（Kathy Hochul）表示正在密切跟踪，随时了解对事件的调查情况。

纽约市自新冠疫情以来面临着犯罪率的不断上升。在发生了两名警察在执行任务时被枪杀后， 以安全承诺当选的纽约新任民主党市长埃里克-亚当斯于今年1月底推出了一项打击枪支扩散的计划，但此后涉枪悲剧仍不断发生。据纽约市警察局上周公布的数字，在2022年第一季度，从1月1日到4月初，纽约市的枪击案数量从2021年同期的260起增加到296起。