世行：减少依赖中国“可能对所有人都有好处”

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世界银行行长戴维-马尔帕斯（David Malpass）4月12日周二表示，世界各国正在减少对中国产业的依赖"可能对所有人都有好处"。他还认为以美元为核心的金融体系"运作得相当好"。

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据路透社报道，世行行长马尔帕斯日前在华沙的一次活动上表示，世界各国正在努力使其供应链多样化，减少对中国的依赖。他说，这样做"可能对所有人都有好处"。

他表示，中国应该在全球贸易体系中成为与其他国家“共享价值”体系的一部分。他补充说："我不知道那个情况是否会发生"。

当被问及中国是否因严重的冠状病毒（COVID-19）封锁和房地产行业债务问题而走向危机时，马尔帕斯说“他们正在遭遇挫折”，“在各个领域遭遇重大挫折”，“对增长的预测也被调低了”。

不过，这位世行行长也说，世界银行继续与中国进行良好的合作。他透露，中国是一个主要股东，也是一个借款人，但中国正在缩减对贷款融资的使用。他表示，世界银行也鼓励中国对发展中国家提供贷款时“更加透明”。

马尔帕斯称：跨境贸易对全球经济仍然很重要，而中国已是世界第二大经济体，并可能成为第一大经济体，中国作为商品的消费者和生产者，可以发挥很大的作用。..."所以我的想法是，世界需要与中国互动，认识到它在世界上很重要，而且越来越重要。

对于美元结算的国际金融体系，世行行长说，他不认为世界面临一个新的"布雷顿森林时刻"，他指1944年的布雷顿森林会议在二战废墟中改造了国际金融结构，创建了世界银行和国际货币基金组织。

马尔帕斯说，以美元为核心的这一体系"运作得相当好"。我的看法是，“我们现在根本没有达到（结束布雷顿森林框架）那个程度”。这位世行行长称，他并没有感觉世界正在消失，倒是感觉到“世界上很多人正在团结在一个努力中，那就是结束在乌克兰的战争”。