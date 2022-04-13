乌克兰国防与安全事务顾问：俄罗斯为准备动用核武铺路

核战争

乌克兰政府国防与安全事务顾问丹尼柳克4月13日告诉中央社记者，由于以传统军事手段难以取胜，俄罗斯将透过刻意挑衅，为动用核武创造条件，首当其冲的恐是乌东顿巴斯地区。

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丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）位于俄乌战争第一线。他参与协调乌克兰与北大西洋公约组织（NATO）的合作，也在乌克兰2014年以来的国防改革扮演重要角色。

丹尼柳克指出，种种迹象显示，俄罗斯政府高层很有可能已拍板定案，将在适当时机透过挑衅为核武攻击制造理由。乌克兰所掌握情资显示，早在本月初，俄罗斯情报单位即开始研究透过刻意挑衅，并指控乌方需为冲突和威胁升级负责，作为动用核武的藉口。

俄罗斯联邦车臣自治共和国强人领袖卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）11日扬言，俄军持续进攻，仍打算拿下基辅，乌克兰恐面临核武攻击。

中央社报道，美国五角大厦近日指出，俄罗斯恐怕得诉诸核武，才有可能在对乌战争取胜。根据情资，其中一个可能的剧本是俄方人员伪装成乌克兰武装部队成员，或是被宣传为极右派的亚速营（Azov battalion）战士及其他“极端民族主义份子”，以乌克兰之名夺取俄罗斯境内的战略核武设施。

其他可能剧本包括自导自演一场破坏或攻击行动，并在过程中突显乌克兰国旗或其他乌克兰国家象徵。

情资显示，最有可能被“假攻击”的俄罗斯战略核武设施包括位于军事城镇“贝尔哥罗德-22”（Belgorod-22）内、代号S（俄文字母为С）的核武贮存基地。“贝尔哥罗德-22”位于贝尔哥罗德州，距离乌克兰东部苏梅州（Sumy）仅数公里。

丹尼柳克指出，俄罗斯官员及莫斯科的政治宣传喉舌多次表达有必要以核武对付乌克兰。丹尼柳克呼吁在邻近乌克兰的俄罗斯西部地区提高恐怖攻击警戒。

根据俄罗斯的核武使用准则，俄罗斯动用核武的条件包括俄罗斯“或其盟友”遭受核武或其他大规模毁灭武器攻击；在遭遇传统武器攻击下，俄罗斯的“国家生存受威胁”；以及敌方攻击关键设施，导致俄罗斯恐无法以核军力回应。

值得注意的是，白俄罗斯去年启动修宪，删除原宪法关于军事中立及维持境内零核武的相关文字。独裁者总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）去年11月表示，他不排除让俄罗斯总统普京未来在白俄境内部署核武。

白俄罗斯1992年放弃核武，并以此为条件在1994年取得俄罗斯、英国和美国的安全承诺。虽然修订后的宪法仍保留白俄罗斯不会自本国领土发动核武攻击等字眼，但这并不意味白俄不能“反击”。

也就是说，除了在俄罗斯境内，莫斯科也能在白俄境内自导自演一场以乌克兰名义发起的挑衅或攻击行动，并以此为由从白俄对乌方发动核武攻势。

苏联1991年解体时，乌克兰的核军力堪称仅次于美国和俄罗斯，但在西方和莫斯科的压力下，同样于1994年签署了布达佩斯安全保障备忘录，交出核武，俄罗斯和英、美等国承诺协助保障乌克兰安全。

以自导自演挑衅或恐怖攻击行动作为对外军事侵略的理由，是俄罗斯至少自苏联时代以来屡试不爽的“特别行动”手段，例子包括1939年与芬兰的冬季战争、2008年与乔治亚的战争。许多间接事证显示，在1999年第二次车臣战争开始前，俄罗斯境内数起民宅爆炸案也是由当局一手策画，以利为出兵车臣镇压“恐怖主义”建立正当性，并高度凝聚俄罗斯社会同仇敌忾、“有异议就是叛国”的共识。第二次车臣战争对巩固政坛新人蒲亭的地位有重要贡献。

值得注意的是，早在3月，与白俄罗斯及乌克兰接壤的俄罗斯布良斯克州政府即通令辖下地方行政当局，为“乌克兰方可能发起挑衅行动做好准备”，相关措施包括通盘检查防空警报系统、确保各地的反装甲路障产能、协同爱国组织编制地方防卫队等，各地方行政首长必须在3月30日前向州政府提交业务完成报告。相关命令并引述俄罗斯国防部3月18日的一封“内参”密函。