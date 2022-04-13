俄军蓄势总攻马里乌波尔 地方政府:超两万人死亡

马里乌波尔

俄军正在准备对乌克兰南部战略港口城市马里乌波尔发动最后攻势，以完全控制该市。当地小块儿的抵抗仍然存在，人们担心俄罗斯使用化学武器。

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乌克兰军队总参谋部周二（4月12日）上午在脸书上说："未来，敌人很可能试图控制马里乌波尔，夺取位于顿涅茨克与卢甘斯克之间的波帕斯纳，并向顿涅茨克西部的库拉霍夫方向发动进攻，以达到顿涅茨克地区的行政边界。

乌克兰国防部发言人莫图齐亚尼克（Oleksander Motuzianik）早些时候说，"根据我们的情报，敌人几乎完成了对东部的攻击准备。 他警告说，“攻击将很快发生”。

据法新社说，俄军已围攻这座战略城市数个星期，莫斯科希望通过占领这座城市，打通顿巴斯地区和2014年被其吞并的克里米亚半岛之间的乌克兰领土，以巩固他们在亚速海沿岸的侵占成果。

虽然莫斯科将“彻底征服顿巴斯”地区作为其优先目标，但基辅已宣布预计短期内在这一地区发起重大攻势，该地区与俄罗斯接壤，部分地区自2014年以来一直由亲俄分裂分子控制。

据顿涅茨克州州长基里连科（Pavlo Kirilenko）周二在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，自2月24日俄罗斯入侵以来，“我们可以说，在马里乌波尔这个城市有2万-2万2000人死亡”。

该州长此前曾报告说，这座被围困的城市有1万人死亡，该市已被俄军被炮击了40多天。他承认，事实上"很难给出一个伤亡数字"，因为城市处于封锁状态。

一名乌克兰政府官员说，不会在周三开放任何人道主义走廊，他指责俄罗斯人"违反了国际法准则"，使局势变得太"危险"了。

俄罗斯媒体引述俄国防部说，在马里乌波尔的伊里奇冶金厂地区约有"1026名乌克兰海军陆战队士兵自愿放下武器投降"，“其中150人受伤，并在马里乌波尔医院接受治疗”。