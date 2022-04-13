戴琪: 中国贸易挑战远超俄罗斯危机

美中贸易

据美国《名利场》杂志4月12日报道，美国白宫贸易代表戴琪称，从长期来看，中国对美国的贸易挑战，远超今天的俄罗斯危机。 她并告知众议院，美国与中国谈判的善意努力，可能已经"达到了极限"。

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该报道说，戴琪是在全球冠状病毒大流行病残害全球供应链的情况下宣誓就职的。她继承了特朗普政府的贸易议程，该议程主要由严厉的关税、美中贸易战、以及与美国盟友的关系萎缩所主导。在她担任美国贸易代表一年后，欧洲爆发的一场战争动摇了全球贸易，需要美国采取新的外交手段。

该文写道，每一次危机都暴露了美国贸易政策中现有的和日益增长的裂痕。3月中旬，俄罗斯入侵乌克兰两周后，戴女士坐在她的华盛顿办公室里说："我认为，这加强并强化了我们已经进行的对话。当全世界都在关注普京对乌克兰的暴力袭击时，戴琪知道，这将给她的首要任务之一--处理好美国与中国的紧张关系增加更多压力。

她说："我们不能忽视我们采取真正战略性和深思熟虑的方法来处理我们想与中国建立的那种关系是多么重要。她指出，中国"将对我们经济产生的影响，远超我们今天面临的俄罗斯问题。

该报道说，乌克兰战争的爆发使得美中贸易战变得更加复杂。随着美国和盟国对俄罗斯及其领导人的制裁不断升级，中国可以说是俄罗斯仅存的生命线之一。人们继续担心中国会向俄罗斯提供财政或物质支持。

3月18日，美国总统拜登与中国国家主席习近平通了近两个小时的电话，敦促他加入美国及其盟友的国际行动，以结束普京在乌克兰的战争。但这次对话没有得出真正的结论。

戴琪认为，这次俄乌战争的意义在于美国必须在当领导的同时，与盟友和朋友互相协调应对。“当我们与他人合作时，我们会更加有效”。她认为，通过与他人合作来捍卫自由也是美国在贸易中所做的事情。

戴女士说，这种态势给中美贸易关系带来了不能忽视的额外压力。她于去年5月开始与中国的同行进讨论，她说，"我们真的需要在方法上保持清醒，要有策略，但也尽量不要太情绪化，"

谈到目前的动态时，戴女士表示，3月下旬，在拜登与习近平通话一个多星期后，她告知众议院的议员们，美国与中国谈判的善意努力，如《政客》杂志（Politico）所说，可能已经"达到了极限"。