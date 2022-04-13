拜登：普京在乌克兰实施种族灭绝的事实越来越清楚了

美国/俄罗斯/乌克兰

美国总统拜登（Joe Biden）4月12日在爱荷华州出席帮助国民降低能源成本的活动时表示：“你们的家庭预算，你们加满油的能力——这些都不应该取决于半个世界之外的独裁者是否宣战和实施种族灭绝。”当随后被记者问及这一发言时，拜登重申：“是的，我称它为种族灭绝。 越来越清楚的是，普京是在试图抹去作为能够成为乌克兰人的想法。”

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拜登周二在就能源价格问题发表的讲话中说：“你们的家庭预算，你们加满油的能力——这些都不应该取决于一个独裁者是否在半个世界之外宣战并实施种族灭绝。为了帮助应对普京的价格上涨，我已经授权在未来六个月内每天从我们的战略石油储备中释放100万桶石油。”

美国政府当天发布的报告说，美国消费者物价3月份与一年前相比蹿升了8.5%，这是40多年来最大的年增长率。随着11月美国中期选举的临近，拜登续称：“这是迄今为止我们的国家储备在历史上最大的一次释放。这是一座战时桥梁，在我们与美国产油国合作增加他们今年的产量时，增加石油供应。我与世界各地的合作伙伴和盟友协调释放。我花了好几个小时与世界各地的同行沟通，试图让他们参与到这项交易中来。”

拜登说：“在我作出宣布后不久，30多个国家同意再向市场释放6000万桶（石油）。在未来六个月内，超过2.4亿桶（石油）是一座桥梁，能够确保我们将能够保持价格下降。这是历史上最大的集体储备释放。 与关键盟友进行了数百个小时的会议，使他们保持一致，正在取得成效。普京正指望着北约的分裂、欧盟的分裂、世界的分裂。”

拜登说：“好吧，我们（为此）花了很多时间，但他们都在追随，每一个国家，包括，在亚洲，韩国和日本；澳大利亚，所有这些（国家）。各国走到一起，帮助拒绝普京将其能源资源作为武器来对付美国家庭和欧洲及世界各地的家庭的能力。”

拜登说：“而且，顺便说一下，我们还切断了他获得技术的途径。如果没有美国的技术，看看有多少美国大公司，在他们自己，而不是在我的敦促下：从埃克森到麦当劳，有600多家已经离开俄罗斯离开了俄罗斯。（普京）他有一个燃烧的苔原，真的。它正在燃烧。永冻土正在燃烧。他有一个问题。而且他造成了，我们不会让他造成这个问题蔓延到世界其他地方。而这有助于阻止油价的上涨，由于各国共同采取行动释放这些储备，油价已经开始有点下降。”

活动结束后，拜登在登机回程时被记者问道：“总统先生，是什么让您今天使用‘种族灭绝’这个词？总统先生，您是否看到了足够的证据来宣布乌克兰的种族灭绝，先生？”

拜登回答说：“是的，我称它为种族灭绝。越来越清楚的是，普京只是试图抹去作为——能够成为乌克兰人的想法。而且数量，证据（数量）正在增加。这与上周的情况不同。更多的证据正在涌现，确实如此，俄罗斯人在乌克兰所做的可怕事情。我们将了解到越来越多的破坏情况。我们将让律师们在国际上决定它是否符合条件，但在我看来确实如此。”

对于拜登的这一发言，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）通过推特表示：“一个真正的领导人@美国总统的真心话。直呼其名是抵制邪恶的关键。我们感谢美国迄今为止提供的援助，我们迫切需要更多的重型武器来防止俄罗斯的进一步暴行。”