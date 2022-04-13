日意防长谴责俄侵略乌克兰 讨论发展国防技术合作

日本/意大利/防长

日本与意大利防长4月12日举行视频会谈，谴责俄罗斯对乌克兰的侵略"违反国际法"，是"完全不可接受的"。双方同意加强安全关系，并讨论了在发展国防设备方面的可能合作”。岸信介说，作为七国集团成员，日本和意大利将保持密切的沟通"。

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据共同社4月13日消息，日本防卫相岸信夫12日晚在防卫省与意大利国防部长洛伦佐·盖里尼（Lorenzo Guerini）举行了视频会谈。

双方围绕俄罗斯进攻乌克兰的局势展开讨论。岸信夫谴责俄军在乌克兰的暴行称：“杀害平民是严重违反国际人道法的行为，绝不容忍”。意大利国防部长盖里尼表示将与国际社会共同坚决谴责。意大利是七国集团（G7）和北大西洋公约组织（NATO）成员国。

共同社说，鉴于中国在印度太平洋地区的动向，日本与意大利国防部长一致表示，反对单方面改变现状的尝试。

日本防卫相岸信夫在会谈中还强调“欧洲与亚洲的安全密不可分”。他欢迎欧洲“加深对印太地区的参与”。

意大利防长盖里尼对日意两国在安全领域推进技术合作表示欢迎，并对参与日本航空自卫队下一代战机的共同研发，表示有兴趣。