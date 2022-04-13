波兰波罗的海三国总统访乌示团结，泽连斯基准备与舒尔茨会面促德国交付攻击武器

乌克兰/ 欧盟

俄罗斯对马里乌波尔的围攻和轰炸已经持续了40多天，目前又在乌克兰东南部的这一战略要地加紧军事行动。乌克兰方称马里乌波尔至少有2万人被杀，另有超过1500具俄军士兵的尸体躺在第聂伯罗市太平间无人认领。俄罗斯则在4月13日星期三宣布这一港口城市有超过1千名乌克兰士兵投降。法新社强调，本周初以来针对俄军在马里乌波尔使用化学武器的传言至今尚未得到证实。

广告 继续浏览后续

周三，法新社和美联社等转载俄罗斯国防部消息，称马里乌波尔伊里奇冶金厂地区的部分乌克兰“第36海军陆战旅当中，有1026名乌克兰士兵自愿放下武器投降”，其中150人受伤，被送往马里乌波尔医院医治。俄罗斯国家电视台也播出了身穿迷彩服的男子用担架抬走伤员的动态画面。

如果占领马里乌波尔，俄罗斯可谓是实现了一次重大胜利。拿下这座城市，这将俄罗斯通过亲俄武装控制的顿巴斯地区，与2014年并入俄罗斯的克里米亚连接起来，巩固俄罗斯在亚速海沿岸的领土。不过，克里姆林宫最近也承认出现“重大人员损失”，但没有给出量化数据。 3 月底，莫斯科曾经承认有1351名士兵死亡，3825名士兵受伤。

对于许多军事专家来说，马里乌波尔的陷落只是时间早晚的问题。目前的战斗焦灼于当地的一个巨大工业区。4月13日，乌克兰军方表示，俄罗斯对马里乌波尔的空中轰炸仍在继续，尤其针对海港和巨大的阿佐夫斯塔尔冶金综合工业区。

阿佐夫斯塔尔冶金综合工业区的布局就像一个大型迷宫。它被不愿放弃马里乌波尔的乌克兰士兵变成了一座堡垒。乌军在地下盘踞，而地上的城市早已被烧焦成废墟，90%的城市建筑被毁。

空中轰炸也在乌克兰东部继续进行。哈尔科夫州长周三表示，过去24小时内俄军的空袭造成 7人丧生，另有22人受伤。此外前两天的一次轰炸当中受伤的2岁男孩，周二因伤势过重在医院不治身亡。

鉴于东部和南部局势恶化，乌克兰政府呼吁平民尽快逃离，担心俄罗斯即将发动大规模的无差别攻势。到了周三上午，乌方官员却表示，当天不会开放任何人道主义逃生走廊，原因是俄军“违反了卢甘斯克地区的停火协议，封锁了南部扎波罗热地区的公共汽车，让逃生变得异常危险”。美国私企马克萨技术公司发布了卫星图，称根据这些卫星图，有部队通过俄罗斯边境进入乌克兰。

有分析人士认为，面对乌克兰的激烈抵抗，俄罗斯总统普京可能会希望在5月初的红场阅兵之前取得军事胜利，因为这场大阅兵是苏联在1945年战胜纳粹的标志性活动。

4月13日，乌方称德国总理舒尔茨访问基辅“依旧是被万众期待的”，乌方期待他做出包括对乌克兰交付重型武器等决定。乌克兰总统顾问表示，“乌克兰人，尤其是马里乌波尔和乌克兰东部的人民的命运将由德国武器来决定，我们希望拿到这些武器，但这些武器并没有到来”。

波兰总统安德烈·杜达、爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯、立陶宛总统基塔纳斯·那乌色达和拉脱维亚总统艾吉里斯·莱维茨也将于当天乘火车前往基辅，以对乌克兰总统泽连斯基表示支持。启程前往基辅之前，上述波兰和波罗的海国家元首于周二晚间在波兰东南部毗邻乌克兰的边境地区举行了一次特别峰会，以表达对乌克兰的声援。站在俄罗斯门口，有着惨痛历史教训的这四个东欧国家担心，一旦乌克兰垮台，下一个就会轮到他们。

此前，德国总统施泰因迈尔想要和上述波兰和波罗的海国家领导人一同前往乌克兰，但遭到乌方拒绝。德国总统的角色主要是礼仪性的，但施泰因迈尔因其早前担任默克尔政府外交部长期间与俄罗斯和解的外交方式而受到批评。乌克兰目前认为德国在挺乌方面太过胆怯。

虽然德国已经开始向乌克兰交付防卫武器，但是德国总理舒尔茨几天以来压力巨大，甚至在己方的多数阵营里，也有人不断给他施压，要求他尽快同意给乌克兰交付攻击型武器，包括装甲车。目前生态党人较多的德国外交部和经济部呼吁舒尔茨尽快同意向乌克兰交付这些武器，然而社民党人较多的德国国防部却大呼联邦国防军的储备已经用完，或者警告他，不要把德国拖进战争的泥潭。