瑞典首相希望尽快加入北约

瑞典/北约

芬兰媒体Uusisuomi今天4月13日引述瑞媒说，瑞典首相安德森希望瑞典能尽快加入北约。芬兰总理在其政府向议会提交旨在加入北约的白皮书之际到访斯德哥尔摩。

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据《瑞典日报》援引瑞典社民党（SD）消息人士报道，瑞典首相马格达莱娜-安德森（Magdalena Andersson）希望在今年6月将瑞典纳入北约防务联盟。

芬兰媒体Uusisuomi引述该党内部消息人士说，瑞典社民党领导层已经就此事做出了决定。该党在周一表示，他们将就安全环境的变化发起一场党内辩论。这些信息是在芬兰政府向国会提出新安全战略政策白皮书之时出现的。

瑞典首相马格达莱娜-安德森今天与到访的芬兰总理桑娜-马林（Sanna Marin）会面，她已提前宣布这次会面将讨论北约问题。

北约将在6月举行下一次峰会，这被认为是芬兰申请北约的可能日期。然而，决策者并没有对该时间表作出详细的评论。芬兰总理马林周二说，她希望在几周内而不是几个月内进行会谈。

据《瑞典日报》报道，瑞典的申请将在6月份的马德里北约会议上提交。该会议将于6月29日至30日举行。

另据法新社说，芬兰社民党籍总理桑娜-马林在访问瑞典时说："在俄罗斯的威胁面前，瑞典也不排除加入北约的可能性。她说“我认为这将很快发生”。

芬兰议会将在下周审议战略白皮书。该白皮书坚持认为，加入由美国领导的，有30个成员组成的北约联盟，将为芬兰可能受到的攻击提供"明显更大的"威慑力。

目前，与俄罗斯有着近1300公里边界的芬兰只是北约的一个合作伙伴。芬兰总理马林说：“作为北约的合作伙伴和作为其成员，这两者之间的区别是非常清楚的，以后也继续如此”。

她补充说："除了在北约第5条保障的联合防御和威慑框架内，芬兰没有其他方式可以获得安全保障。

瑞典首相马格达莱娜-安德森（Magdalena Andersson）周三表示，无论加入北约与否，"没有什么是没有风险的"。

法新社说，矛盾的是，莫斯科以北约在其门口扩张为借口对乌克兰发动战争，却导致芬兰要求加入北约，这可能使俄罗斯与北约的陆地边界长度增加一倍。

在2月24日俄罗斯入侵乌克兰之前，芬兰和瑞典都极不可能打破其历史上的军事不结盟的传统路线。芬兰总理马林承认说，但是，"当俄罗斯入侵乌克兰时，一切都改变了"。

据法新社报道，挪威籍北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格一再重申，北约的大门向这两个北欧国家敞开。

其他北欧和波罗的海国家--挪威、丹麦、冰岛、波兰、爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚，都已经加入了北约。

莫斯科已经警告斯德哥尔摩和赫尔辛基：如果他们加入北约，将会产生“政治和军事后果”。