英国调查俄军可能对马里乌波尔播撒有毒物质信息

马里乌波尔/化武

被炸毁的乌克兰城市马里乌波尔的卫星图像摄于2022年3月19日 Maxar Technologies / AFP

英国宣布它正在努力核实有关俄军在马里乌波尔可能使用化学武器的信息。据乌克兰亚速团声称，一架俄罗斯无人机向那里的士兵和平民投放了"有毒物质"。

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针对在马里乌波尔使用化武的怀疑，英国启动了一项调查，试图了解在当地可能发生了什么。英国之前已对俄罗斯在乌克兰使用化学武器提出了怀疑。

英国外交大臣利兹-特拉斯周一说："我们正在与我们的伙伴紧急合作，以核实这个情报"。她补充说，莫斯科使用任何化学武器 "都将是这场冲突的残酷升级，我们将追究（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京及其政权的责任。

美国五角大楼发言人约翰-柯比表示，这些信息 "令人担忧"，它反映了 "我们对俄罗斯可能使用各种防暴剂，包括混合化学剂的催泪瓦斯的担忧"。

据法国BFMTV电视台4月12日报道说：对克里姆林宫来说，夺取马里乌波尔对于连接顿巴斯和克里米亚被占领土的目标具有战略意义。一些西方和乌克兰官员担心，俄军可能在该市使用化学武器来实现这一目标。

"把鼹鼠从洞里赶出来"

乌克兰总统泽连斯基表示，“入侵者的一名发言人宣称他们正计划对马里乌波尔的保卫者使用化学武器”。他在本周一的视频中说， "我们非常认真地对待这个说法“。

法国BFMTV电视台说，泽连斯基总统指的是亲俄分离主义军队在顿涅茨克的代表爱德华-巴苏林（Edouard Bassourine）的威胁。

巴苏林说，在马里乌波尔，"化学武器将找到办法让鼹鼠出洞"，他指的是仍在该市抵抗的乌克兰士兵。

播撒一种"有毒物质"

据法国BFMTV说，在这些固守马里乌波尔的乌克兰士兵中，有一部分是有争议的亚速团的士兵。该组织的创始人安德里-比列茨基（Andriï Biletsky）在电报群（Telegram）发布的一条信息说，“一架敌方无人机”向马里乌波尔的平民和士兵投放了“来源不明的有毒物质”。

他还说，“三人有明显的化学战中毒迹象，但没有出现灾难性后果。他补充说："（......）受害者患有呼吸衰竭和前庭运动症候群”。

乌克兰议员伊万娜-克林普什（Ivanna Klympush）在一条推特上说，“在马里乌波尔使用了一种有毒物质”。“那里有几个人正在遭受呼吸衰竭”。“很可能是化学武器”。

据马里乌波尔市市长的顾问彼得罗-安德里申科在同一频道上强调，"关于化学袭击的信息目前还没有得到证实"。