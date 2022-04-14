俄军黑海舰队旗舰“严重受损”

俄军黑海旗舰受损

据莫斯科方面称，俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科娃号（Moskva）巡洋舰因弹药爆炸而"严重受损"。另据乌克兰官员称，该舰遭到了导弹袭击。

广告 继续浏览后续

据俄罗斯国家通讯社和塔斯社援引其国防部说，在俄军采取行动控制亚速海的战略港口马里乌波尔，并扩大在乌克兰南部和东部的攻势之际，"莫斯科娃"号导弹巡洋舰受到了"严重损坏"。该消息称，莫斯科娃号"由于起火，船上的弹药爆炸了"，“船员被完全疏散”，“起火原因目前正在调查”。

法新社4月14日引述乌克兰地方当局说，莫斯科娃号被导弹击中。据乌克兰敖德萨州的州长马克西姆-马尔琴科（Maxime Martchenko）说：给这艘俄舰造成重大破坏的是“保护黑海”的乌克兰“海王星”导弹。

敖德萨军管部门发言人谢尔盖-布拉楚克（Serguiï Bratchouk）在电报群（Telegram）上说，"根据现有数据，应该是（乌克兰）导弹对该船的造成了“严重损坏”。

乌克兰总统的顾问奥列克谢-阿雷斯托维奇（Oleksiï Arestovitch）在油管（YouTube）上说："俄罗斯黑海舰队的旗舰发生了一个意外惊喜"。"它正在明亮地燃烧"，“在这波涛汹涌的海面上”。他还说，"这艘船上有510名船员"，不可能知道他们何时能够得到帮助。他补充说："我们不明白发生了什么"。

俄罗斯海军的莫斯科娃号于1983年在前苏联时期开始服役，从2015年起，该舰参加了俄罗斯对叙利亚的军事干预。

法新社说，在俄罗斯入侵乌克兰的早期，这艘旗舰还参加了攻击罗马尼亚边境附近的蛇岛行动，岛上19名乌克兰水手被俘，后来莫斯科用这19人跟基辅交换了俄罗斯战俘。

据俄罗斯国防部今天周四表示，一艘在对乌克兰的进攻中受损的俄罗斯黑海舰队巡洋舰没有沉没，舰上的"火势已被控制，弹药爆炸已经停止。该部说：这艘旗舰仍然保持浮力"。目前俄军“正在采取措施，将巡洋舰拖到港口”。俄罗斯国防部称，几百名船员已经被疏散。目前还没有伤亡报告。