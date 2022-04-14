捷克外长希望与"受欺负"的台湾建立更紧密关系

捷克/台湾/中国

下届欧盟主席国捷克共和国外长说，现在是欧盟"尽可能"帮助像台湾这样的"受欺负的"民主国家的时候了。该国外长的这番话为欧洲和北京之间已经紧张的关系埋下了新伏笔。

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据美媒《政客》（POLITICO）4月13日报道，捷克共和国的新外长利帕夫斯基（Jan Lipavský）将在今年7月捷克担任欧盟理事会轮值主席国时发挥关键作用，在这个时期，北京对莫斯科的确切支持程度将受到考验和密切关注。

俄罗斯

《政客》说，自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧盟对中国的态度变得更加强硬，因为欧洲许多人认为北京在俄罗斯侵略乌克兰的问题上采取的模糊立场，是一种"亲俄中立"政策。

中国国家主席习近平和俄罗斯的弗拉基米尔-普京在战争爆发前几周，签署了一份"无上限"的伙伴关系协议。

本月早些时候，欧盟领导人曾警告习近平，不要通过向莫斯科提供军事或财政支持来削弱欧盟对俄罗斯的制裁方案。

利帕夫斯基说，中国外交官一直努力要拉开北京与莫斯科的距离。他的副手曾与中国驻布拉格代表进行过辩论，在中国代表面前清楚地表述：“我们正在观察[中俄伙伴关系协定]”。中方则宣称，“在某种意义上，俄中不是盟友，而是合作伙伴”。

捷克外长还说，“我们表示，中国方面任何试图更多地帮助俄罗斯的行为都会对欧盟和中国的关系产生一系列严重后果。因此，我认为，现在是时候观察现实中发生的事情，注意实地情况，并画出一个政治景观......如果北京进一步走向莫斯科，欧盟需要采取行动。

台湾

《政客》说，最能直接使捷克共和国与北京发生碰撞的是其对台湾的看法。捷克新政府特别强调台湾是其重要的印太伙伴之一，而布拉格正准备在其担任欧盟主席期间推出印太战略。台北和西方之间的这种越来越多的互动，让北京感到不安。北京认为台湾是其失控的一个省份，并发誓要控制它，必要时用武力。

捷克外长利帕夫斯基说，"我们理解受到中国的欺负的台湾"。"[我们政府愿景]的一部分就是世界上的民主国家应该团结起来--而台湾是一个民主国家。"

他补充说："台湾也是捷克共和国的顶级投资者之一。他们创造了许多、许多、许多好的产业和工作岗位。我们希望在这种经济关系上下功夫。当然，我们也希望尽可能地帮助他们"。

他表示，捷克与台湾合作的一个领域可能是半导体的研究和创新，因为台湾在这方面全球领先。

《政客》说，去年，立陶宛深化与台湾关系的举措在北京和欧盟之间引发了一系列的外交裂痕。维尔纽斯和北京互相降低了对方的外交地位，而中国对立陶宛企业实施了事实上的贸易禁运，导致欧盟牵头在世界贸易组织起诉中国。

这些争端源于北京对在维尔纽斯设立台湾代表处的不满，他们说这意味着台湾的主权，违反了"一个中国政策"。

该报道引述外交官员的预计，一旦捷克与北京关系密切的米洛什-泽曼总统在今年年底退休，布拉格可能会采取与立陶宛类似的举措，将台北驻布拉格办事处更名为 "台湾办事处"。