澳洲总理安保团队汽车被撞下堤坝

澳洲/车祸

澳大利亚总理斯科特-莫里森（Scott Morrison）周四在塔斯马尼亚州竞选时，他的保安人员汽车与一辆车相碰撞，坠下公路。

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澳大利亚总理莫里森4月14日下午，在塔斯马尼亚州展开竞选活动时，一辆载有他的安保人员的汽车与另一辆汽车碰撞坠下公路堤坝，车内4名安全官员受伤，被送医院。目前尚不清楚当时澳总理车驾的位置。

当地警方仍在调查这起事故。法新社说，目前还不清楚事故发生时，出事情的保安车是否跟在总理的车后面。

澳洲警方在一份声明中说，当时总理莫里森正在塔斯马尼亚州为5月21日的选举展开竞选活动。他们的保安人员的汽车在与另一辆车发生碰撞后翻车。警方说，这些警官乘坐的车辆严重损坏，但受伤的警官没有生命危险。

据澳大利亚媒体SBS报道，出事故时那辆总理的保安汽车外面没有明显的标识。莫里森总理在事故发生后取消了当天的最后一次访问。据他的办公室说，他既没有参与也没有在车祸中受伤。但莫里森被拍到在事故发生后登上了一架飞机。

莫里森在一份声明中赞扬了保护他和家人的安全官员们"无私、专业和难以置信的慷慨"。他表示，"期待收到更多关于他们伤情好转的消息