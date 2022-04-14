莫斯科:北约如吸纳芬兰瑞典 俄方将终止无核区谈判

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俄罗斯周四（4月14日）警告北约不得吸纳芬兰和瑞典，否则俄方将在波罗的海周围加强防御，并中断使该地区成为无核区的谈判。

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据路透社4月14日发布的消息，俄罗斯安全委员会副主席、前总统梅德韦杰夫，对芬兰和瑞典申请加入北约做出反应，他警告称，那样的话，俄方就不再讨论“波罗的海的无核地位”问题了。他称，“必须恢复平衡”。他还说，“俄罗斯直到现在还没有采取这种举措，之前没打算这样做”。

俄罗斯侵略乌克兰导致芬兰和瑞典这两个传统“不军事结盟”的北欧国家突然加快申请加入北约的步伐。这两国借鉴乌克兰的教训，深信只有加入北约，其国家才有安全保障。

昨天4月13日芬兰政府向议会提交了旨在让芬兰加入北约的白皮书。同时芬兰总理马林到访了瑞典，与瑞典首相磋商加入北约事宜。

据瑞典媒体昨天引述消息报道，瑞典首相安德森希望瑞典尽快加入北约。外界估计，芬兰和瑞典可能在今年6月北约峰会时加入北约，亦或更快。北约秘书长，挪威人斯托尔滕贝格已多次表示欢迎芬兰和瑞典加入北约。

芬兰总理桑娜-马林周三访问斯德哥尔摩时表示，芬兰将在"未来几周内"做出决定。她的瑞典同行马格达莱娜-安德森也呼吁对瑞典的国家安全环境进行"快速全面"的重新评估。

鉴于俄罗斯不断觊觎邻国土地（2008吞并格鲁吉亚南奥塞梯，2014吞并乌克兰克里米亚，并支持分离武装占领乌东），芬兰和瑞典两国首脑认为，只有成为北约成员国，享有北约第五条款的保护，他们的国家安全才有威慑力量作保障。