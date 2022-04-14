【视频】乌克兰战争：如何证明“种族灭绝”

国际，种族灭绝

针对俄罗斯军队在乌克兰所犯下的暴行，一些政治家已经毫不犹豫地使用了 "种族灭绝"这个词。法国电视France24的报道指，除了尚未对事实进行调查确定之外，现阶段就此d争论更多的是有关政治辞令的而不是法律所确定的事实。

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“种族灭绝”定义最早在1948年联合国大会通过的《防止及惩治灭绝种族罪公约》中被定义，指为 "意图全部或部分消灭某一民族、族裔、种族或宗教团体的罪行"。

france24视频截图 © france24视频截图

目前，被联合国相关的国际法庭正式界定为种族灭绝罪行的有四个：奥斯曼帝国自1915年起对其境内亚美尼亚人的种族屠杀；二战中德国纳粹对犹太人的种族灭绝；1994年卢旺达内战期间胡图族军队对少数族裔图西族的种族屠杀；以及1995年波斯尼亚战争期间塞族军队在斯雷布雷尼察对波斯尼亚穆斯林的大屠杀。

报道指，判定一个暴行是否为“种族灭”绝常引发争议，尤其是就是否对“种族灭绝”罪行定义扩大的问题，而证明的难点往往在于“消灭”某一民族或种族的“意图”很难证明。 目前有两大事件被列入国际刑事法庭正在进行的有关判断“种族灭绝”罪行的调查：分别是对缅甸罗兴亚穆斯林人的屠杀，以及对乌克兰平民进行的屠杀。