基辅传出爆炸声 俄军称摧毁一个导弹工厂

基辅郊区兵工厂

基辅西南郊维萨军工综合体一夜之间遭俄罗斯打击后，妇女们在一座倒塌的建筑中清理2022年4月15日

基辅今天4月15日凌晨传出剧烈爆炸声。俄罗斯国防部称他们摧毁了基辅郊区一座生产导弹的工厂。

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乌克兰首都基辅周五凌晨传来强烈爆炸声，同时乌克兰各地响起了警报声，乌克兰军队和居民准备迎接来自俄罗斯的进一步攻击。

俄罗斯国防部今天周五宣布，他们摧毁了基辅郊区名为维萨（Vizar）工厂的“地对空导弹”车间。该部还说："为了应对基辅民族主义政权在俄罗斯领土上进行的所有恐怖主义类型的攻击和破坏，俄罗斯对基辅进行导弹打击的次数和规模将会增加。"

法新社周五报道，乌克兰首都基辅附近一家制造海王星导弹的工厂在一夜之间遭到俄罗斯的打击。据乌克兰军队说，这款导弹被用来打击俄罗斯的“莫斯科”号巡洋舰。

法新社记者的现场报道说，这个工厂在基辅西南约30公里的维赫内夫镇，工厂的车间和相邻的办公楼受到严重损坏。附近停车场的大约50辆汽车的车窗也被炸毁。

俄罗斯国防部发言人早些时候说，俄罗斯用一枚巡航导弹摧毁了维萨工厂的一个地对空导弹生产设施。

47岁的安德烈-西佐夫（Andriï Sizov）在距离被炸工厂约100米处经营一家木工店，他告诉法新社："凌晨1点30分左右，我的看门人给我打电话报告了这次攻击，有5次爆炸。他说："我的一名员工当时在办公室里，被爆炸震倒在地上。

他说："我认为他们正在让我们为莫斯科号的毁灭付出代价。"他指的是俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号巡洋舰周四的沉没事件。

敖德萨州州长马克西姆-马尔琴科周三晚间声称，乌克兰军队使用海王星导弹袭击了莫斯科号巡洋舰。

据拥有乌克兰武器工厂的国家控股公司UkrOboronProm称，维萨Vizar工厂是生产这些导弹的乌克兰工厂之一。

莫斯科至今没有证实其黑海旗舰莫斯科号被乌克兰导弹击沉这一解释，只说这艘186米长的导弹发射船发生了火灾，导致弹药发生爆炸。然后，在试图将其拖到最近的港口时，该巡洋舰在恶劣的海况中沉没。