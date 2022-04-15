美国中情局长:中国是“普京侵略的沉默伙伴”

中国“普京侵略的沉默伙伴”

美国中情局局长威廉-伯恩斯谴责俄罗斯在乌克兰的"可怕"罪行，称中国是"普京侵略的沉默伙伴"。伯恩斯透露，中情局计划"增加一倍"会讲汉语的情报官员。...

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据哥伦比亚广播公司（cbs-news）报道，美国中央情报局局长威廉-伯恩斯(William Burns)周四（4月14日）谴责俄罗斯军队在布查和整个乌克兰犯下"可怕"罪行，警告称，即将进入第八周的乌克兰战争的后续阶段将会有持续的流血事件。

伯恩斯（William Burns）在为纪念他上任一周年准备的公开讲话中说，普京战争的最后一章还没有写完，因为他仍在猛烈袭击乌克兰。他说，"我毫不怀疑普京能够继续对乌克兰造成的残酷痛苦和破坏，也毫不怀疑俄罗斯武力的原始残暴"。

沉默伙伴

伯恩斯在对佐治亚理工学院的师生讲话时称，以习近平主席为首的中国是"普京侵略的沉默伙伴"。他并说，这构成了美国所面临的"最大挑战"，也是 "中情局所面临的最深刻的考验"。

伯恩斯概述了中情局在他称为的"新时代"面临的几个关键挑战。他说，这些挑战的特点是：一个日益敌对的中国、一个"好斗和修正主义的"俄罗斯，以及其他有关技术、气候和全球健康的威胁。他称，中情局将必须重塑自己，以便在这个新时代的竞争中获得成功。

该报道说，伯恩斯是一位职业外交官，曾任美国驻俄大使。他详细谈到克里姆林宫的侵略带来的"即刻"威胁，并指出，俄总统弗拉基米尔-普京是“报复的使徒”，这些年来，“随着他信任的顾问圈子的萎缩，他追求风险的胃口越来越大”。

伯恩斯认为，普京每天都在证明，“衰落的大国至少可以和崛起的大国一样具有破坏性”。

他介绍了去年11月总统拜登派他去莫斯科的情况。他警告俄罗斯人对乌克兰发动军事行动将会有严重后果。他说自己如何在与普京互动后"不安"地离开。

伯恩斯说："普京那时似乎还没有对入侵乌克兰做出不可逆转的决定，但却是挑衅性地倾向于这个方向”。这位中情局长说，普京当时似乎担心他自己“重塑”乌克兰未来方向的窗口正在关闭。

普京判断错误

伯恩斯介绍说，当时普京似乎坚信乌克兰人将很快屈服；他相信自己的军队能"以最小的代价"取得胜利；认为欧洲人将继续"躲避风险"，而俄罗斯经济则可通过庞大的外汇储备"躲过制裁"的打击。 然而，当普京在七周前对乌克兰发动战争时，事实证明，他在这些方面的判断都是错误的。

伯恩斯还说，马里乌波尔和哈尔科夫遭俄军长达数周攻击的场景，让他悲哀地想起1994年冬天，自己作为一名年轻外交官，在车臣格罗兹尼看到的画面。

他说，但是，乌克兰人的意志没有被摧毁，普京的俄罗斯给自己造成了巨大的物质损失和声誉损害。

伯恩斯赞扬了美国情报人员基本不为人知的工作，并一再称赞拜登政府公开解密俄罗斯情报的效果，并称，该政策"在一些重要方面得到了回报。"

伯恩斯说："通过公开我们的一些秘密，我们使普京更难掩盖其无端和恶毒的侵略真相。"

共享情报

据一位美国情报官员告诉哥伦比亚广播公司："我们正在与乌克兰人密切分享及时的情报，以帮助他们在全国范围内进行自卫，包括在2022年俄军入侵前被俄罗斯占领的地区。

伯恩斯在问答环节中说，克里姆林宫以前有关可能使用核武器的"言辞"，到目前为止在军事部署或安排方面还没有"具体证据"，但他补充说，中央情报局将"非常密切地监测此事"。

懂中文的情报官员

美国中情局长伯恩斯还说，中情局将增加用于中国的资源，将该机构会讲汉语的官员人数"增加一倍"，并且增加专注于北京的海外职位。他说，中国试图"在每一个领域“超越美国”。对于我们作为一个情报机构的长远成功来说，最重要的莫过于我们如何与[中华人民共和国]竞争，以及我们如何在未来几年，为这种竞争安排好自己的工作。