美国中情局长: 普京遇挫后可能动用小型核武

普京/核武

美国中情局长认为，普京遇挫后，可能试图用小型核武器挽回败局。这位前美国驻俄大使描述普京“顽固”且具有"报复心"，“多年来一直沉浸在怨恨、野心和不安全的爆炸性混合物"中。

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法新社报道，美国中情局长威廉-伯恩斯（William Burns）4月14日在亚特兰大佐治亚理工学院的演讲中说："鉴于普京总统有可能因其在军事方面的挫折而陷入绝望，我们不能忽视他可能使用“低当量”战术核武器的威胁。

他补充说，克里姆林宫已谈到将其核武部队“置于警戒状态”，但我们还没有真正看到具体的迹象，如果他们部署或采取相关行动，“将增加我们的担忧"。

伯恩斯还说，俄罗斯拥有许多战术核武器，其威力不及广岛原子弹。这符合他们的"升级-降级"的理论，也就是说，在与西方发生常规武器的冲突时，他们会首先使用“低当量核武器”，以重获优势。

伯恩斯说，这一（使用核武器）的假设，意味着"北约或将在乌克兰进行军事干预，但这并不是拜登总统计划中的事情"。他还说："拜登对第三次世界大战的风险深表关切，并正在尽一切努力避免（乌克兰战争）达到“核冲突”的程度。

伯恩斯在这次演讲中回顾了他当年担任美国驻莫斯科大使的经历。他说，具有"报复心"和"顽固"性格的普京，多年来一直沉浸在"怨恨、野心和不安全的爆炸性混合物"当中。他补充说，普京的行为每天都在表明：“一个衰退的大国可以像一个上升的大国一样破坏稳定”。