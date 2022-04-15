美国议员团访台 中国宣布在台湾周边军演

美国台湾中国军演

北京国家电视台周五4月15日说，中国军队正在台湾周边进行军事演习。中国军方发言人说，这些演习是对美国在台湾问题上发出的"错误信号"做出的回应。此刻美国国会代表团正在台湾访问。

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据路透社说，包括美国参议院外交关系委员会主席梅南德兹（Bob Menendez ）在内的6名美国议员周四开始对台湾进行一次临时访问。他们今天周五与台湾总统蔡英文会面。

据中央社报道，台湾总统蔡英文今天15日在总统府与美国国会议员参访团会谈。美国参议院外交委员会主席梅南德兹致词时表示，此行要展现美国对台湾的支持，而中国在行前曾对访团发函表示不满，但他们没有退缩，坚定访台表达对台湾的承诺。

梅南德兹（Robert Menendez）说，他身为台湾国会连线的共同主席，非常高兴来台湾，展现美国对台湾坚若磐石的支持，此刻全球陷入冲突混乱，访团抵台是发出重要讯息给台湾民众。

他透露，行前，中国对访团成员的办公室都发函表示不满，但他们没有退缩，坚定要表达对台湾的承诺，而对台湾表达支持有两个重点，首先就是不寻求与中国冲突，如同台湾不挑衅一样。

梅南德兹说，当前课题不是在中美之间做选择，而是选择要住在一个什么样的世界，是要住在一个能选择政府，创造有价值的产品与服务的世界，还是住在一个思想、自由、创造能力、自我管辖能力都受制于人的地方。

梅南德兹说，访团就是基于这样的选择精神访台，台湾出产全球90%的高端半导体，台湾安全将冲击全世界，加上他们尊重台湾法制与治理透明， 因此肯定会支持台湾。

这个代表团由美国联邦参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）带队，成员包括参院外委会主席梅南德兹（Robert Menendez），卫生、教育、劳工暨年金委员会共和党首席参议员波尔（Richard Burr）、国土安全委员会共和党首席参议员波特曼（Robert Portman）、联邦参议员赛斯（Ben Sasse）以及联邦众议员杰克森（Ronny Jackson）。

北京当局表态坚决反对并向美方提出严正交涉外，同时公布今天在台湾周边海空域进行多军兵种联合战备警巡及对海突击等科目演练。

中央社说，中国国防部新闻发言人吴谦表示，美方这一行径严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系的政治基础，导致台海局势进一步紧张升级。他还说，美一方面作出不支持「台独」的承诺，一方面向「台独」分裂势力发出严重错误信号，「这是极其虚伪的，毫无信义」。中方对此坚决反对，并向美方提出严正交涉。

吴谦并表示，东部战区近日在台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，并展开多科目针对性演练。 「这是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动」。

中国东部战区新闻发言人施毅则指出，东部战区今天出动驱护舰、轰炸机、歼击机等力量在东海当面和台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，并展开对海突击等科目演练，而「此次行动是针对近期美在台湾问题上频频释放错误信号而组织的」。