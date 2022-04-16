乌克兰总理及财经高官将访华盛顿

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乌克兰总理和财经高官将赴华盛顿参加FMI和世行一系列会议2022年4月

国际货币基金和世界银行下周将在华盛顿召开春季会议。乌克兰总理与财长和央行行长将赴会。他们将与G7国家金融官员举行会谈，并参加世行举办的乌克兰问题圆桌会议。

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据路透社4月15日引述熟悉计划的消息人士透露，乌克兰总理什米加尔（Denys Chmygal）与乌克兰高级财经官员将在下周国际货币基金组织和世界银行的春季会议期间访问华盛顿。

消息人士说，乌克兰总理什米加尔与财长马尔琴科（Serhiy Marchenko）和央行行长舍甫琴科（Kyrylo Shevchenko）将参加国际货币基金组织（IMF）和世界银行的春季会议，同时与七国集团国家的金融官员等举行会谈，参加世界银行下周四举办的乌克兰问题圆桌会议。

下周的这些活动将是自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，乌克兰主要官员首次有机会与来自发达经济体的众多金融官员会面。

俄罗斯侵略乌克兰战争带来的影响将在下周世界银行和国际货币基金组织成员国及G7集团和20国集团财经高官会议上占主导地位。国际货币基金组织准备因俄乌战争下调其对全球增长的预测。

路透社说，俄罗斯总统普京派军队进入乌克兰，进行他所谓的"特别军事行动"，以实现乌克兰的非军事化和"去纳粹化"。

然而，基辅及其西方盟友说，这些都是莫斯科无端发动侵略战争的虚假理由。这场战争将乌克兰4400万人口中的四分之一赶出了家园，并导致数千人死亡。

该报道说，周四的会议更像是一个圆桌会议，而不是一个捐助方会议，尽管国际货币基金组织和世界银行都设立了单独账户，以便处理和转发捐款。预计下周在华盛顿将有更多的认捐宣布出来。

这些会议将使官员们有机会对战争造成的物质破坏和经济后果，以及乌克兰银行和金融部门的持续运作，展开讨论。

据一位消息人士说，如果现在没有支持，未来就不会有重建。

路透社说，世界银行对这一事件没有立即发表评论。

世界银行行长大卫-马尔帕斯(David Malpass)本周在华沙的一个活动上说，世界银行正在为乌克兰准备一个15亿美元的支持计划。

国际货币基金组织执行董事会在上周批准设立一个新账户，为双边捐助者和国际团体提供向乌克兰发送财政资源的安全方式。

加拿大作为乌克兰的主要支持国之一，提议通过将由国际货币基金组织管理的新账户支付最多10亿加元。

该账户将允许捐助者提供赠款和贷款，以帮助乌克兰政府满足其国际收支和预算需求，并在其继续抵御俄罗斯的致命入侵时帮助稳定乌克兰的经济。

乌克兰财长马尔琴科上周表示，除了已收到的大约30亿欧元之外，他的政府正寻求约40亿欧元（43.7亿美元）的外国融资，应对预算短缺。