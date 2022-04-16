俄导弹袭击基辅坦克军工厂

乌克兰/俄罗斯

莫斯科今天4月16日早晨轰炸了基辅附近一家生产坦克的军工厂。之前15日，基辅郊区一个制造导弹的工厂遭俄军轰炸。俄罗斯在其黑海舰队旗舰被乌克兰袭击后，威胁要加强打击乌克兰首都的力度。

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法新社记者指出，这家遭轰炸的工厂主要生产坦克，位于达尔尼茨基（Darnytsky）。现场大量军人和警察阻止人们进入这个正在冒出浓烟的建筑群。

俄罗斯国防部今天在电报群（Telegram）发表声明说，“俄军的高精度远程空对地武器摧毁了基辅的一家军工厂用于生产的建筑物”。

昨天周五，基辅地区一家制造海王星反舰导弹的工厂成为俄罗斯打击的目标。据乌克兰人说，他们用这种导弹向黑海的莫斯科号舰艇开火。

法新社报道说，自俄罗斯军队于3月下旬撤出该地区以来，首都基辅地区相对没有受到炮击。

据五角大楼称，被两枚乌克兰导弹击中的186米长的导弹巡洋舰莫斯科号的沉没，激怒了莫斯科。

俄罗斯国防部周五警告说：为应对“基辅民族主义政权”在俄罗斯领土上进行的所有“恐怖主义类型”的攻击和破坏，俄军对基辅的导弹打击数量和规模将会增加。

基辅市长维塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）在脸书上说，他现阶段没有任何关于这次轰炸的潜在受害者的信息。他再次呼吁已离开基辅市的居民们先不要返回，而是留在一个"安全的地方"。

俄罗斯"不会原谅"

俄罗斯至今没有正式承认其黑海舰队的旗舰莫斯科号是被乌克兰导弹击沉的，尽管基辅如是说，五角大楼也那样认为。

乌克兰南部军事指挥部发言人纳塔利娅-古梅尼奥克（Natalia Gumenyuk）周五说，"我们很清楚，我们不会被原谅"，因为莫斯科号被摧毁，打击了莫斯科的"帝国野心"。

乌克兰敖德萨地区军管局发言人谢尔盖-布拉楚克（Sergueï Bratchouk）说，莫斯科号之前被俄军用来为其他舰艇展开行动提供空中掩护，包括对乌克兰沿海的轰炸和登陆行动。所以，这艘舰被击毁对乌克兰非常重要。