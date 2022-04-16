俄罗斯侵略已造成乌克兰2500-3000军人阵亡

乌克兰/军人阵亡

乌克兰总统泽连斯基周五告诉美国CNN电视台，自俄罗斯侵略乌克兰以来，已有2500至3000乌克兰军人阵亡。他还说，看到一位母亲在井中找到儿子的尸体，作为父亲，他只想复仇杀戮，但作为总统，他必须确保这场战争不会无休止进行，必须看到数百万人想活下去…

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泽连斯基说，乌克兰官员认为，大约有2500至3000名乌克兰军队在战争中阵亡。他将乌克兰军人阵亡数字与他所说的俄军19000至20000人的伤亡数字相比（俄罗斯承认有1351名军人伤亡）。泽连斯基补充说，还有大约10,000名乌克兰军人受伤，在这些人当中"很难说有多少人能够活下来"。

他表示，平民的伤亡更难量化。他说，“谈论平民是非常困难的”，因为在我国的南部，城镇和城市被封锁的地方，比如赫尔松（Kherson）、别尔江斯克（Berdyansk）、再往东的马里乌波尔（Mariupol）以及沃尔诺瓦哈（Volnovakha）所在的东部地区 ，我们不知道在那些被封锁的地区有多少人死亡。

当被问及本周发布的令人痛心的视频显示乌克兰人的死亡和国家遭破坏的情形，其中包括一名乌克兰妇女在井中发现自己儿子的尸体。泽连斯基说：“这对我来说是一种巨大的痛苦”。

他说："作为一个父亲，我不能看，因为在这之后，你想要的就是复仇和杀戮。而我需要作为这个国家的总统来看我们的国家：很多人死去，人们失去了亲人，还有数百万人想要活下去。

他继续说：我们都想战斗。但我们都必须尽最大努力确保这场战争不会无休止下去。因为时间越长，我们的损失就越大。所有的损失都会像这次一样。

对于俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号被乌克兰导弹击中后着火沉没，泽连斯基说，我们知道，它已经不存在了。对我们来说，它是俄罗斯反对我们国家的强大武器，所以它的沉没对我们来说不是一个悲剧。我希望你们，其他的人，能够认识到这一点。攻击我国的俄罗斯联邦拥有的武器越少，对我们越有利。他们的（破坏）能力就越小。这很重要。"