5月下旬起韩国的新冠确诊病例不再接受隔离

韩国

从5月下旬起，韩国的新冠确诊病例不再接受隔离，并可在任何医院和诊所当面看病。政府将把新冠从具有最高水平隔离义务的甲类传染病调为乙类传染病，其诊断、检查、治疗全程均实行普通医疗系统标准。

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韩联社报道，韩国政府15日发布了包括上述内容在内的“后奥密克戎时期应对计划”，旨在确保防疫和医疗系统长期保持正常，这也是政府在疫情爆发2年零3个月后首次正式宣布医疗系统复常。

具体来看，韩国政府本月25日将发布公告把新冠列为乙类传染病，确诊病例为期七天的隔离义务及医疗机构的病例申报义务将随之消失，可在遵守个人卫生守则的前提下前往医院、诊所等普通医疗机构接受诊疗。由于“居家治疗”概念不复存在，韩国政府将不再向患者提供生活费、有偿休假费和治疗费补助。新措施最早可于5月23日实施。

韩国政府将从今到4月25日定为计划“预备期”，25日起的四周定为计划“初行期”。当实行后奥密克戎战略的准备完成后，韩国政府将宣布进入计划“巩固期”。确诊病例隔离义务、高风险群体居家治疗、治疗费和生活费补助等现行管理体系将在“初行期”继续存续。进入“巩固期”的时间可能因疫情流行情况和医疗体系转型速度而晚于预期。

另外，新冠住院治疗体系将以重症病床为中心进行改编。目前韩国政府虽指定了3.2802万张新冠患者专用病床，但在“巩固期”阶段，目前供轻症病例使用的传染病专科医院病床将消失，剩下的4191张病床将供重症、亚重症和中等症状患者使用。

另外，在执行新冠清零政策的中国，官方新闻社中新社昨天以 “韩国5月下旬起确诊病例不再隔离” 为题对韩联社的这条新闻作了报道。

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