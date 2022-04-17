俄军最后通牒到期 马里乌波尔守军没有交出武器

马里乌波尔

俄罗斯入侵乌克兰第53天，俄军要求马里乌波尔的乌克兰守军投降的最后通牒今天当地时间13点到期，但马里乌波尔的守军没有交出武器。

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俄罗斯要求马里乌波尔的乌克兰士兵在今天4月17日当地下午13点，格林尼治标准时间上午10点之前，撤离他们占据的亚速夫-斯塔尔冶金综合体。俄国防部保证说，放下武器的乌克兰士兵的生命将得到赦免。

据法新社今天14点53分的电稿说，最后通牒时间过后，马里乌波尔的最后一批守军没有交出武器。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，位于乌克兰东南部的战略港口城市马里乌波尔一直受到俄斯的持续轰炸。

法新社说，俄军攻击该城的行动可能迫在眉睫，这将使俄罗斯将其2014年吞并的克里米亚和亲俄分离武装控制的顿巴斯地区与俄罗斯连起来，以巩固其在亚速海沿岸吞并的领土成果。"美国战争研究所（ISW）保证说："俄罗斯及其代理人似乎正准备宣布马里乌波尔战役的胜利。

据乌克兰总参谋部今天的报告说，俄罗斯正从顿涅茨克和塔夫里亚地区对马里乌波尔进行空袭，并说：俄军在马里乌波尔的港口附近进行了攻击行动。

据俄罗斯国防部周六表示，在敖德萨地区，"俄罗斯防空部队击落了一架正在飞行的乌克兰军用运输机，“该飞机运送西方国家提供给乌克兰的一大批武器”。

乌克兰总统泽连斯基昨天警告俄方：如马里乌波尔的守军被杀，乌克兰与俄罗斯将不可能举行和平谈判。

泽连斯基周六晚间在一个视频中说，马里乌波尔的人道状况糟糕至极。他说：这就是俄罗斯联邦所做的事情。他指控(......)俄罗斯故意要摧毁在马里乌波尔的所有人。

乌克兰总统泽连斯基紧急呼吁西方"立即"向乌克兰提供他几周来一直要求的重型武器。

他再次呼吁世界为俄罗斯可能使用其战术核武器做好"准备"。他说，我们需要防辐射的"药品、和防空洞"。

没有人道走廊

乌克兰当局周日宣布，由于未能与俄罗斯军队达成停止射击的协议，暂停从乌克兰东部疏散平民的人道走廊。乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Verechtchuk）在电报群（Telegram）上说：“今天上午，我们没能与占领者就撤离路线进行谈判达成停火。这就是为什么，不幸的是，我们今天将不开放人道走廊”。