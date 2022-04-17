俄国防部称摧毁基辅1弹药工厂

乌克兰/俄罗斯

距基辅20公里的布罗瓦里市发生爆炸，俄军称轰炸了一个弹药厂。该市市长伊戈尔·萨波伊科宣布至少6人受伤2022年4月17日

据当地媒体报道，今天4月17日凌晨乌克兰首都基辅传出爆炸声。俄罗斯国防部周日表示，它轰炸了基辅郊区的一家弹药工厂。

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俄罗斯国防部今天17日在其电报群（Telegram）频道发布声明说："在夜间，从飞机上发射的高精度导弹摧毁了基辅地区布罗瓦里市（Brovary）附近一家弹药厂。

法新社说，布罗瓦里市市长伊戈尔·萨波伊科（Igor Sapojko）在周日凌晨表示，“一些基础设施受到了影响”。稍后有消息说，萨波伊科宣布至少六人受伤。

在过去三天里，俄军在其黑海巡洋舰“莫斯科号”被毁后，对基辅及其地区的军工厂进行了多次袭击。

乌克兰人声称“莫斯科号”是被他们的海王星反舰导弹导致沉没的。美国五角大楼表示同意，称这艘俄罗斯舰艇周四被两枚乌克兰导弹击中。

但俄罗斯当局尚未正式认可这个版本，只称，该船舰发生了火灾，导致弹药爆炸，几小时后在拖曳过程中沉没。

然而，莫斯科警告称，它将加强对乌克兰首都基辅的打击。

据俄罗斯国防部说，周五，他们袭击了基辅地区生产海王星导弹的综合体。周六他们轰炸了基辅达尔尼茨基区的一个制造坦克的军工厂。

周六，首都基辅市长维塔利·克里琴科（Vitali Klitschko）宣布，基辅​​郊区达尔尼茨基区的一个工业园区遭到轰炸后，一人丧生，“数人受伤不得不住院”。

自俄罗斯军队在 3 月底从乌克兰首都地区撤出以来，基辅及其周边地区相对没有受到轰炸，但“莫斯科号”的沉没引发了莫斯科的愤怒。

俄罗斯国防部周六证实，在乌克兰南部敖德萨地区，“俄罗斯防空部队击落了一架乌克兰军用运输机，并说，这架运输机“向乌克兰运送了大量西方国家提供的武器”。