华邮:韩国当选总统尹锡悦公布外交政策 将担更多国际责任

韩国外交

《华盛顿邮报》在4月14日刊登对韩国当选总统尹锡悦的采访时说，近年来，韩国在全球舞台上一直是一个被动的角色，即使其经济和文化影响力不断膨胀，仍然对咄咄逼人的邻国朝鲜和中国小心翼翼。而该国即将上任的保守派总统发誓要改变这种状况。

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韩国当选总统尹锡悦向《华邮》表示，韩国必须加强与其经济和文化地位相称的外交政策，并成为美国更强大的盟友。他说："我们不应该仅仅关注与朝鲜的关系，而应该以韩美关系为基础，扩大在欧盟和整个亚洲的外交广度，发挥更大的作用，履行我们作为世界十大经济体之一的责任。

该报说，尹锡悦加入了整个亚太地区越来越多的领导人的行列。这些领导人放弃了为保护自己国家而采取和解立场的做法，他们收紧联盟以对抗中国。尹锡悦希望使韩国成为应对全球挑战的重要参与者，包括供应链管理、气候变化和疫苗生产。他要摆脱韩国之前对朝鲜的单一关注并围绕朝鲜调整自己政策的传统做法。

华邮说，尹锡悦的外交政策核心是“重建”韩国与美国的联盟，这是在向“不满文在寅政府”的华盛顿眨眼睛。文在寅总统的外交政策是与朝鲜斡旋和平，这导致他总是顾及与中国和俄罗斯（朝鲜的盟友）的关系。

美国分析人士说，尹锡悦的承诺受到了华盛顿的欢迎。他们指出，美国希望韩国更强大，成为美国可靠的盟友，帮助加强该地区的民主团结。

首尔要当全球枢轴

尹炳世将韩国设想为一个"全球枢轴"，这是他对韩国保守派长期以来的愿景的理解，即，根据自己的条件而不是作为对朝鲜的回应，来确定国家的外交政策。他说，这意味着韩国需要承担更多责任，包括在海外提供更多发展援助。

他举例说，韩国已承诺向乌克兰提供1000万美元的援助--这大约相当于每个乌克兰人20美分，他认为这个数额是不够的。他说，他已指示工作人员评估首尔如何能够增加对乌克兰的援助。

尹锡悦说，"我们应该参加对俄罗斯的国际施压行动，他说，文在寅政府在某种程度上正在这样做。"当国际社会要求我们更多参与时，我们需要坚定地表明我们尊重国际规则秩序的态度。"

尹锡悦还说，韩国应该依靠与美国的军事联盟，对中国采取更有力的政治立场，而且，他不认为韩国对中国的经济依赖是一条单行道。中国仍然是韩国最大的贸易伙伴，但他说，首尔必须认识到，北京也依赖韩国。

在是否决定寻求加入由美国、日本、澳大利亚和印度组成的旨在对抗中国崛起的"四国集团"之前，尹锡悦说，韩国将支持并配合其工作小组处理疫苗分配和气候变化等全球问题。

尹锡悦称，朝鲜是首尔的 "主要敌人"。这一立场与他的前任不同。他的前任留下了促成朝鲜统治者金正恩和美国总统唐纳德-特朗普之间的核谈判的遗产。尹锡悦对朝鲜取消自己承诺的暂停开发远程导弹和核试验表示关切。但他说，他将保持双轨应对措施，也就是对话和提供人道援助。他说，不论如何，我们与朝鲜是同一个民族。

与美国日本合作

华邮说，日本和韩国的关系再次处于几十年来的最低点，这是拜登政府的一个担忧，因为它正寻求与日韩这两个美国在亚洲的主要盟友合作，以对抗中国的供应链主导地位和朝鲜的核武器。

尹锡悦说，糟糕的首尔-东京关系对韩国公司和喜欢到日本旅游的普通韩国人产生了反作用，并妨碍了首尔与东京和华盛顿的协调能力。

他说，韩国应该通过与日本官员的频繁对话和访问，努力重建信心。《华邮》说，日本官员对尹锡悦的这个立场表示谨慎的欢迎。

这位韩国当选总统补充说：“我们与日本的关系被削弱了，这是韩美日合作的致命弱点”。“当我成为韩国总统时，韩日关系将进展顺利。我确信这一点”。