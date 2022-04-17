朝鲜测试新武器以提高其战术“核武器”性能

朝鲜测试新武器系统提高其战术"核武器"性能2022年4月17日平壤提供的未注明日期照片

平壤官媒4月17日报道，朝鲜领导人金正恩监督了一次新武器系统的试射，该系统将提高朝鲜战术核武器的性能。这次试射为朝鲜金家政权创始人金日成的110岁冥诞庆祝活动画上了句号。

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这次发射是今年一系列史无前例的破坏制裁的武器试验中的最新一次，包括上个月发射一枚全程洲际弹道导弹。

朝中社介绍说，这款新战术制导武器“对于大幅提高远程炮兵部队的火力和增强战术核武器的作战效能具有重要意义”，并说，这次试验是成功的，但没有具体说明试射的确切日期或地点。

据韩国军方说，他们在4月16日周六傍晚18点，探测到朝鲜从咸兴一带向东部海域发射了两枚飞行器。韩联社引述军方介绍说，这两个飞行器的飞行高度约为25公里，飞行距离约110公里，最高时速低于4马赫。

美国五角大楼一名发言人说，已“获知”朝鲜有关这次试验的声明，并正在监测这一情况。

朝鲜《劳动新闻报》发表的照片显示，金正恩微笑着，被穿制服的官员们围绕着，观看着被称为试射的武器，鼓着掌。

朝中社补充说，朝鲜领导人金正恩向军事研究小组作出了关于进一步加强核防御能力和战斗力的“重要指示”。

短程弹道导弹

分析人士指出，这种武器是一种新的，同样重要的短程弹道导弹。

美国卡内基国际和平基金会高级研究员安吉特-潘达（Ankit Panda）说："这次战术核运载系统的测试是在越来越多证据表明朝鲜丰溪里核试验场正进行重大重建工作的情况下进行的。

卫星图像显示，丰溪里的一条隧道有新的活动迹象，朝鲜称，该隧道在2018年特朗普-金正恩第一次峰会前被拆除。

周五15日，朝鲜为庆祝金氏政权开国领袖、金正恩的祖父金日成110岁冥诞，举行了盛大游行、烟花和联动舞蹈表演，却没有像许多观察家预测的那样举行阅兵典礼。

韩国和美国的分析家和官员们曾估计，在这个重要的纪念日，金正恩有可能进行核试验。

在昨天之前三个星期，平壤进行了自2017年以来的首次大规模洲际弹道导弹试验。

在2021年1月的一次重要的党代会上，金正恩提出了一项五年国防发展计划，他呼吁发展卓越的核技术，并为"更多的战术用途"制造更小、更轻的核武器。

安吉特-潘达说，金正恩那番话预示着朝鲜重返核试验，而金正恩罕见地出现在短程导弹的发射现场，也是两年多来的第一次，表明了"特殊意义"。