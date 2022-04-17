泽连斯基邀请马克龙去乌克兰看看是否存在“种族灭绝”

乌克兰/法国

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基说，他已邀请法国总统埃马纽埃尔-马克龙访问乌克兰，以便亲眼目睹俄罗斯军队正在实施的“种族灭绝”。法国总统马克龙迄今一直拒绝使用这一术语。

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据法新社报道，美国广播公司CNN周日4月17日播出了该媒体周五对乌克兰总统泽连斯基的采访。泽连斯基在这次采访中，解释马克龙拒绝像美国总统拜登那样用“种族灭绝”界定发生在乌克兰的暴行时说：“就埃马纽埃尔（马克龙）而言，我已和他谈过”，我认为，他是想让俄罗斯参与对话。

法新社说，乌克兰总统泽连斯基最初在周三表示，马克龙的这种拒绝"非常伤人"。

泽连斯基在美国有线电视新闻网上说：“我告诉他（马克龙），我想让他明白，这不是一场战争，这就是一场“种族灭绝”。泽连斯基还说，“我邀请他有机会就来（乌克兰）”。“他会来的，他会看到的，我肯定他一定会明白的”。

法新社说，埃马纽埃尔-马克龙正在竞选，争取在下周日的总统选举中连任。马克龙周四解释他的观点说，他认为，“种族灭绝”一词应该由“法学家而不是政治家来定性”，他还认为，唇枪舌剑的语言升级“无助于乌克兰”。

在CNN周日播出的这档采访中，乌克兰总统泽连斯基还表示，他希望美国总统乔-拜登能到乌克兰来。他说，拜登在这个星期说出俄罗斯军队正在乌克兰进行"种族灭绝"，着实让他没有想到。

泽连斯基说，“我认为他会来的，但决定权在他”，当然，这也取决于“安全局势”。但我认为，他是美国的领导人，为此，他应该来乌克兰看看。

美国政府正在考虑向基辅派遣一名特使，但白宫暂时排除让总统本人前往的可能性。因为这是一个高风险行程。