安倍晋三福岛演讲 点评普京高估自我 吁美对台战略清晰

安倍晋三

2019 年 9 月 4 日至 6 日，俄罗斯总统普京和日本首相安倍晋三，在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上。

据日本时事通讯网的报道，昨天（3月17日），在福岛县郡山市举行的自民党会议上，日本前首相安倍晋三发表讲话，点评俄罗斯总统普京发起入侵乌克兰的战争，称：普京“错估了乌克兰人保卫祖国的决心，高估了自己的力量，才导致了当前的局面” ，并对俄国准备先发制人使用核武器的担心，提问：普京是认真的吗？

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安倍晋三还借鉴乌克兰战争谈及台湾问题，他呼吁美国要向世界清楚表明当中国入侵台湾时，华盛顿将保卫台湾的立场。他指出，长期以来，美国对台湾采取战略模糊政策，但这是危险的。

有关中国公务船和军舰频频在日本称尖阁诸岛的钓鱼台海域航行，安倍表示，自己在首相任内每次与中国国家主席习近平会谈时，一定向对方清楚表达，中国不应该误判日本保卫尖阁诸岛的决心。

此外，中央社报道说，安倍日前还曾投书美国《洛杉矶时报》，比较台湾与乌克兰的处境，分析说美国对台政策的模糊立场已经过时，应该改变。他在文章结尾呼吁称：“乌克兰发生的人间悲剧教给我们惨痛的一课，我们对于台湾的决心，对于保卫自由、民主、人权和法治的意志，绝对没有任何怀疑的余地。”