美国赞同将俄罗斯排除在20国集团之外

将俄逐出G20？

如果俄罗斯出席会议，美国将抵制20日即将召开的某些20国集团的金融会议，并承诺实施新的经济制裁，制裁试图避开经济制裁的国家、公司和个人。美国一位财政部官员告诉记者，如俄罗斯代表在场的话，将代表美国参加 G20 金融会议的美国财政部长耶伦将抵制一些会议。不过，耶伦已计划参加 G20 金融峰会开幕会议，该会议专门讨论世界经济问题，周三将部分以上线的方式聚集包括俄罗斯在内的这些国家的财政部长和央行行长。

广告 继续浏览后续

但法国经济和财政部周五表示，当俄罗斯发表讲话时，几个七国集团成员国可能会离开 G20 会议。据美国财政部官员称，俄罗斯财长无疑将虚拟出席，至少在某些会议上。

然而，这位官员表示，美国不希望俄罗斯官员的存在阻止他们与盟国继续工作，并强调这次 G20 不能像其他会议那样为俄罗斯举行。尤其是法国，已特别邀请乌克兰财政部长参加 G20。美国总统拜登也认为乌克兰应能参加会议，他赞成将俄罗斯排除在 G20 之外。

美国财政部在一份声明中还警告称，美国及其盟国“将继续共同努力，加大对俄罗斯的经济压力”。美国财政部副部长耶伦周一表示：“七国集团领导人已明确表示，我们将采取果断行动，阻止国家、公司和个人帮助俄罗斯躲避制裁”。

美国副财长在彼得森国际经济研究所 (PIIE) 主持的虚拟聊天中还补充说， “我们要设法让他们遵守我们的制裁，因为与占全球经济一半以上的联盟国家开展业务的经济效益远远超过与俄罗斯经济下滑的业务开展业务的价值”。

美国副财长还表示 “只要俄罗斯继续入侵，我们的制裁就会继续”。他进一步强调“我们下一阶段的工作将是拆解俄罗斯的军事综合体，逐步拆除俄罗斯的战争机器。

美国财长耶伦将与乌克兰总理会面，但会面日期尚未确定。拜登的经济和财政部长也将于周四上午 11 点举行新闻发布会。G20 金融会议将于周三举行，作为国际货币基金组织和世界银行春季会议周的一部分，预计小国代表团将在华盛顿举行会议，而新闻发布会只是虚拟的。

西方国家希望将俄罗斯排除在 G20 之外。但今年担任该组织轮值主席国的印度尼西亚希望保持“公正”。