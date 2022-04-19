乐玉成会见俄驻华大使：中方将一如既往同俄方加强战略协作

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中国外交部副部长乐玉成4月18日在会见俄罗斯驻华大使杰尼索夫（Andrey Denisov）时表示，“不论国际风云如何变幻，中方将一如既往同俄方加强战略协作，实现合作共赢，携手维护双方共同利益，推动建设新型国际关系和人类命运共同体。”

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据中国外交部会后发表的声明介绍，乐玉成表示，“在习近平主席和普京总统掌舵领航下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续高水平发展，各领域合作不断深化。今年第一季度，中俄双边贸易额达382亿美元，增长近30％，充分显示出两国合作的巨大韧性和内生动力。不论国际风云如何变幻，中方将一如既往同俄方加强战略协作，实现合作共赢，携手维护双方共同利益，推动建设新型国际关系和人类命运共同体。”

中方声明称，“杰尼索夫表示，俄方始终视发展对华关系为外交优先方向，愿按照两国元首指明的方向，进一步深化两国全面战略协作和全方位务实合作，不断造福两国人民，维护国际公平正义。”声明介绍称，双方在会议期间还就深化中俄在金砖、上海合作组织框架内合作以及乌克兰局势等共同关心的国际和地区问题交换意见。

此前，就俄罗斯入侵乌克兰问题，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）本月6日向欧洲议会介绍欧中峰会会谈进展时指出：“中国希望搁置我们在乌克兰问题上的分歧——他们不想谈论乌克兰。他们不想谈论人权和其他问题，而是专注于积极的事情。欧洲方面明确表示，这种‘分门别类’的做法是不可行的，不能接受。”

博雷利续称：“对我们来说，乌克兰的战争是一个决定性的时刻，即我们是生活在一个由规则还是由武力管理的世界中。这就是问题所在。我们谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，支持这个国家的主权和民主——不是因为我们‘盲目追随美国’，就像有时中方暗示的那样，而是因为这是我们自己的立场，我们真正的立场，我们相信这一点。”

博雷利强调：“这是中国领导人要听到的一个重要信息。我们呼吁中国利用其对俄罗斯的影响力，立即达成停火并支持人道主义走廊。我们强调，任何在军事上协助俄罗斯或帮助俄罗斯规避已采取的制裁的企图都将产生严重后果，并将恶化我们的关系。”