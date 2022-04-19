俄乌战争将导致乌克兰经济今年下滑35% 俄罗斯经济下跌8.5%

俄乌战争/经济

俄罗斯对乌克兰的战争严重冲击两国经济增长，国际货币基金组织在最新发布的《全球经济展望报告》中指出，乌克兰经济今年将下滑35%，俄罗斯经济也将下跌8.5%.另外，美国和中国今年的经济增长将分别放缓到3.7%和4.4%。欧元区今年的经济增长也从3.9%下调到2.8%。

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国际货币基金组的报告指出，战争对经济的影响扩散到更远和更广泛的地区，导致物价飙涨、供应品短缺和债务水平上升，这些情况在贫穷国家中最为明显。乌克兰局势以及对俄罗斯的制裁预计将通过对两国经济的直接影响和对全球外溢效益，拉低2022年全球经济增速。而这一局势恰恰又发生在新冠变异毒株奥米克戎的威胁刚有消退迹象之时。短期内全球经济仍将前景面临下行风险：乌克兰局势的缓和将提振信心，缓解大宗商品市场的压力，并减少供应瓶颈，但全球增长更有可能进一步放缓，最终导致通胀高于预期。

国际货币基金组称，一些短期风险可能还会引发中期风险，并使得解决全球经济面临的长期挑战变得更加困难。具体而言，它认为最突出的负面风险包括：乌克兰局势恶化、社会动荡加剧、疫情重燃、中期通胀预期上升、加息导致普遍的债务危机、地缘政治环境更广泛恶化、气候问题的持续紧迫性、多种经济前景风险之间的相互关联等。

俄罗斯方面，国际货币基金组称，严格的贸易和金融制裁以及一些大型经济体的石油和天然气禁运措施都将严重影响俄罗斯经济。俄罗斯能源的主要消费国减少对俄罗斯能源依赖的计划，还将在中期继续冲击俄罗斯经济。基于此，国际货币基金组的基准预测是，俄罗斯2022年的国内生产总值将下降约8.5%，在2023年进一步下降约2.3%。

国际货币基金组认为虽然美国和俄罗斯的经济联系有限，但乌克兰局势也将削弱美国经济增速预期。同时，其他因素也会对美国的经济前景产生重大影响。事实上，在1月WEO中，国际货币基金组就已将美国2022年经济增速大幅调降1.2个百分点至4%，在所有发达经济体中的调降幅度最大。