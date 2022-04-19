加拿大追加制裁普京的2个成年女儿等14人 新西兰制裁18家俄金融机构

加拿大/新西兰/俄罗斯

加拿大外交部长乔利（Mélanie Joly）4月19日宣布，加拿大根据《特别经济措施(俄罗斯)条例》对俄实施新的制裁。新的14人制裁名单中包括俄罗斯寡头和他们的家庭成员，也包括普京的两个成年女儿。此外，新西兰外交部长马胡塔（Nanaia·Mahuta）当天宣布，鉴于乌克兰局势，新西兰将对包括俄罗斯中央银行在内的18家俄罗斯金融机构实施制裁。

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据加拿大外交部介绍：“这些新措施对俄罗斯政权的14名亲信施加限制，包括俄罗斯寡头及其家庭成员。这包括普京总统的两个成年女儿。这些行动表明，加拿大将毫不松懈地追究俄罗斯总统弗拉基米尔·普京及其同伙在俄罗斯政权入侵乌克兰中的共犯责任。”

加拿大外交部表示：“欧安组织专家上周提交的莫斯科机制报告证实，俄罗斯军队在乌克兰犯下了严重的暴行和侵犯人权行为，包括战争罪和可能的反人类罪。加拿大还将继续实施进一步的措施，以应对俄罗斯领导人犯下的暴行，包括坚持不懈地追求问责制。加拿大继续监测局势，并与国际社会的伙伴协调行动，以应对俄罗斯政权的野蛮行为。”

乔利通过声明表示：“加拿大继续支持在乌克兰为自由而战的勇敢的人们。我们将继续与我们的盟友协调，对俄罗斯政权施加严厉的代价，并将无情地追究其行动的责任。他们将为他们的罪行负责。”

据介绍，自俄罗斯在2014年吞并克里米亚以来，加拿大已经对1200多名个人和实体实施了制裁。加拿大的最新制裁将对所列个人和实体实施资产冻结和禁止。自2022年2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰以来，加拿大已经对来自俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的750多个个人和实体实施了制裁。

新西兰当天还公布了对俄罗斯金融机构的新制裁。新西兰正在采取措施，限制与18家俄罗斯金融机构的交易，包括俄罗斯中央银行和主权财富基金。

新西兰外长马胡塔在一份声明中说：“这些制裁旨在施加经济和政治成本，特别是针对那些资助继续入侵乌克兰的组织。”马胡塔指出，制裁针对的是俄罗斯的三个核心政府机构、八家最大的银行，以及其他七家与寡头、俄罗斯国防部门和莫斯科吞并克里米亚有关联的银行。

马胡塔说，俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯阿尔法银行和俄罗斯外贸银行是18家被制裁的银行之一，这些银行约占俄罗斯银行总资产的80%。

此举是在新西兰议会通过《俄罗斯制裁法》一个多月之后，使该国政府能够针对与俄罗斯入侵乌克兰有关的特定人员、公司、资产和服务实施经济制裁。此前，新西兰已经对普京、俄罗斯联邦安全委员会成员以及其他政治、经济和军事精英进行了资产冻结。新西兰还将从4月25日起对所有俄罗斯进口商品征收35%的关税。