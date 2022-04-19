普京授予被指在布查犯下暴行的俄军单位“近卫”荣誉称号

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俄军从布查撤离后被遗弃街头的乌克兰平民尸体

俄罗斯总统普京4月18日签署总统令，决定授予俄罗斯陆军第64独立摩托化步兵旅“近卫”荣誉称号。俄罗斯官方法律信息门户网站当天发布了相关法令文件。俄罗斯2月24日全面入侵乌克兰后，第64独立摩托化步兵旅曾占据基辅近郊的布查等地，乌克兰方面指控该旅官兵在布查犯下了屠杀平民等战争罪行。

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根据法令，俄罗斯陆军第64独立摩托化步兵旅因其“在武装冲突中为保卫祖国和国家利益而在敌对行动中表现出来的集体英雄主义和英勇、顽强、勇敢的精神”而获得荣誉。普京祝贺该部队的“伟大英雄主义和勇气”，并授予该部队“保护俄罗斯主权”的“近卫”荣誉称号。

在俄罗斯军队从基辅地区撤出后，第64独立摩托化步兵旅的部队在本月早些时候被乌克兰国防部名列“战犯”清单，因为他们在布查等地发现了平民惨遭杀害被遗弃街头及乱葬岗等其他战争罪行。

此举将被视为向乌克兰政府和西方发出的公开信息，此前众多国际领导人谴责了俄罗斯军队在乌克兰布查和博罗迪安卡镇等地所犯下的战争罪行。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）将这些杀戮归咎于俄罗斯，并呼吁莫斯科停止犯下战争罪行。克里姆林宫否认俄军参与了大规模屠杀平民。但是，国际刑事法院（ICC）首席检察官卡里姆·汗（Karim Khan）上周在访问布查（Bucha）和博罗迪安卡镇（Borodianka）时表示，有 “合理的理由相信，发生了国际刑事法院管辖范围内的罪行”。

汗还警告说，鉴于俄罗斯决定撤回其在《国际刑事法院罗马规约》上的签字，保证正义在乌克兰得到伸张将是“具有挑战性的”，该规约赋予国际刑事法院起诉个人涉及种族灭绝罪、反人类罪、战争罪和侵略罪的管辖权。俄罗斯不会将其公民引渡到其他国家。

据乌克兰情报部门介绍，俄罗斯领导层正在将第64独立摩托化步兵旅调回乌克兰。预计他们将完成“特殊任务”，主要是恐吓俄军所到之处的乌克兰平民。