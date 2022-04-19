美副国务卿赴布鲁塞尔参加美欧就中国及印太问题高层会议

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据美国国务院4月18日介绍，常务副国务卿谢尔曼（Wendy R. Sherman）率团将于4月19至22日对比利时首都布鲁塞尔进行方面。她在访问期间将参加第三次美国-欧盟中国问题高层对话，及第二次美国-欧盟印太高级别磋商。

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美国国务院周一发布的声明称：“副国务卿温迪·谢尔曼将于4月19日至22日前往比利时布鲁塞尔，率领美国代表团参加4月21日举行的第三次美国-欧盟中国问题高层对话和4月22日举行的美国-欧盟印太高级别磋商。”

声明称：“4月21日，（谢尔曼）副国务卿将在智库‘欧洲之友’主办的活动中发表讲话并参加主持的讨论，内容涉及美欧关系以及我们在广泛的共同挑战中的紧密伙伴关系和合作。副国务卿还将会见北约盟国和欧盟伙伴，讨论我们在普京对乌克兰的选择战争和其他全球问题上的持续密切协调。”

谢尔曼在访欧期间预计将与由欧盟对外行动署秘书长萨尼诺(Stefano Sannino)率领的欧盟团队进行会谈。他们二人于去年12月萨尼诺到访华盛顿之际，共同主持了美欧就印太地区协调工作举行的首次高级别磋商。