警告对中签安全协议 美国派高级代表团本周访问所罗门群岛

美国，中所安全协议，南太平洋

所罗门群岛与中国间的安全协议引发美国及澳大利亚等地区国家的高度关切，白宫周一对协议签署提出警告，美国一个高级外交代表团本周将访问所罗门群岛，以对抗北京在该地区谋求更大影响的努力。

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据美国总统府宣布，白宫印太事务协调员柯尔特·坎贝尔和负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔-克里登布林克将率领此次访问代表团。 除所罗门群岛外，代表团还将访问斐济、巴布亚新几内亚三国及美国夏威夷州，白宫声明说，代表团将 "深化与该地区的持久联系，确保推动太平洋岛国和印太地区的自由、开放和抗冲击能力”。

法新社报道指，美国和其盟友澳大利亚对所罗门群岛和中国正在拟签署地安全协议感到担忧，因此此行对所罗门群岛一站的访问受到特别关注，尽管仍不清楚该协议的内容，但据此前一份外泄的协议草案，令美国和澳大利亚担心北京将获得在这一被视作是其“后院”的地区建军事基地、包括在群岛驻扎海军船只和安全人员。

在一些国家就此做出强烈反响后，所罗门群岛总理马纳塞-索加瓦雷表示，该国无意允许北京建立军事基地。

美国国务院发言人普莱斯周一向媒体说， "尽管所罗门群岛政府发表了声明，但安全协议的性质总体上为中国军队在所罗门群岛的部署敞开了大门，"他警告说："我们认为，签署这样一项协议将有可能加剧所罗门群岛的不稳定，并为整个太平洋岛屿地区树立一个令人担忧的先例。“

普莱斯强调，所罗门群岛已经受到与美国及澳大利亚安全条约的保护。

据报道，为敦促索加瓦雷不要与北京签署该安全协议，澳大利亚一名高官已于上周访问了所罗门群岛。

美国国务卿布林肯今年2月曾前往该地区，宣布将在所罗门群岛开设大使馆。美国强调将向印太地区投放更多的外交和安全资源，制定长期战略以遏制中国在该地区日益增长的野心。