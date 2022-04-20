美欧等国财长在俄代表发言时率先离席

20国集团财长

20国集团财长和央行行长20日在国际货币基金组织和世界银行会议之余举行会议，他们离开会议室或关掉屏幕，以抗议入侵乌克兰的俄罗斯参加会议。“战争与合作不相容，”法国经济部长布鲁诺·勒梅尔在 G20 会议开幕式上宣称，促请俄罗斯“放弃参加 G20 会议”。轮值主席国印尼以保持公正唯有拒绝把俄罗斯拒之门外。

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加拿大女财长方慧兰在推特上写道：“本周在华盛顿举行的会议旨在支持全球经济，俄罗斯非法入侵乌克兰对全球经济构成严重威胁。”他补充说：“俄罗斯不应该参与这些会议”。

方慧兰女士在她的推文中附上了一张照片，显示西方官员“在俄罗斯试图干预时离开了 G20 全体会议”。

一位接近美国代表团的消息人士早些时候证实：“当俄罗斯开始谈话时，许多财政部长和央行行长，包括乌克兰财长 (Serguii Marchenko) 和美国财长 (Janet) Yellen 都退席了”。 英国方面消息显示，英国代表已经离开了会议现场。

相反，德国财政部长克里斯蒂安·林德纳(Christian Lindner)为德国参加所有会议的愿望辩护，不想拒绝包括俄罗斯官员在场的会议。林德纳对华盛顿记者表示：“我们不会为俄罗斯提供传播其宣传和谎言的平台。”

这是自 2 月 24 日俄罗斯入侵乌克兰以来，20国集团的首次会面。

他们于 2 月 18 日在印度尼西亚雅加达承诺协调实现“更强劲”的全球复苏。相反，俄罗斯的攻势大大降低了前景，加剧了通货膨胀并引发了粮食危机。

法国财长布鲁诺·勒梅尔对乌克兰战争造成的粮食不安全表示遗憾，并表示：“国际货币基金组织和 G20 必须解决”通货膨胀问题。

国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）敦促各国在紧张局势下继续合作。她表示：“合作必须而且将继续下去”。

国际货币基金组织将今年的全球增长预测从 1 月份的 4.4% 下调至 3.6%。乌克兰战争陷入僵局，以及对莫斯科实施更严厉的制裁，进一步威胁到全球前景。

就目前而言，美国等盟国想加大对莫斯科的施压。但像德国这样依赖俄罗斯提供能源供应的其他国家则不情愿。

尽管围绕20国集团 G20 的紧张局势，国际货币基金组织和世界银行呼吁我们不要迷失方向，强调在 60% 的低收入国家收入处于过度负债或很可能在不久的将来。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）认为，“我毫不怀疑在这次 G20 期间将进行实质性讨论”。