20国集团财长

美欧等国财长在俄代表发言时率先离席

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Des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20, réunis en marge des réunions du FMI et de la banque mondiale le 20 avril 2022
Des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20, réunis en marge des réunions du FMI et de la banque mondiale le 20 avril 2022 © AFP
作者： 法广
6 分钟

20国集团财长和央行行长20日在国际货币基金组织和世界银行会议之余举行会议，他们离开会议室或关掉屏幕，以抗议入侵乌克兰的俄罗斯参加会议。“战争与合作不相容，”法国经济部长布鲁诺·勒梅尔在 G20 会议开幕式上宣称，促请俄罗斯“放弃参加 G20 会议”。轮值主席国印尼以保持公正唯有拒绝把俄罗斯拒之门外。

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加拿大女财长方慧兰在推特上写道：“本周在华盛顿举行的会议旨在支持全球经济，俄罗斯非法入侵乌克兰对全球经济构成严重威胁。”他补充说：“俄罗斯不应该参与这些会议”。

 

   

方慧兰女士在她的推文中附上了一张照片，显示西方官员“在俄罗斯试图干预时离开了 G20 全体会议”。

一位接近美国代表团的消息人士早些时候证实：“当俄罗斯开始谈话时，许多财政部长和央行行长，包括乌克兰财长 (Serguii Marchenko) 和美国财长 (Janet) Yellen 都退席了”。 英国方面消息显示，英国代表已经离开了会议现场。

   

相反，德国财政部长克里斯蒂安·林德纳(Christian Lindner)为德国参加所有会议的愿望辩护，不想拒绝包括俄罗斯官员在场的会议。林德纳对华盛顿记者表示：“我们不会为俄罗斯提供传播其宣传和谎言的平台。”

这是自 2 月 24 日俄罗斯入侵乌克兰以来，20国集团的首次会面。

他们于 2 月 18 日在印度尼西亚雅加达承诺协调实现“更强劲”的全球复苏。相反，俄罗斯的攻势大大降低了前景，加剧了通货膨胀并引发了粮食危机。

法国财长布鲁诺·勒梅尔对乌克兰战争造成的粮食不安全表示遗憾，并表示：“国际货币基金组织和 G20 必须解决”通货膨胀问题。

国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）敦促各国在紧张局势下继续合作。她表示：“合作必须而且将继续下去”。

国际货币基金组织将今年的全球增长预测从 1 月份的 4.4% 下调至 3.6%。乌克兰战争陷入僵局，以及对莫斯科实施更严厉的制裁，进一步威胁到全球前景。

就目前而言，美国等盟国想加大对莫斯科的施压。但像德国这样依赖俄罗斯提供能源供应的其他国家则不情愿。

尽管围绕20国集团 G20 的紧张局势，国际货币基金组织和世界银行呼吁我们不要迷失方向，强调在 60% 的低收入国家收入处于过度负债或很可能在不久的将来。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）认为，“我毫不怀疑在这次 G20 期间将进行实质性讨论”。

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