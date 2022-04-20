英国法院周三发布了允许将维基解密创办人阿桑奇引渡至美国的法令

英国

英国伦敦威斯敏斯特法院于4月20日发布了允许将维基解密创办人朱利安·阿桑奇引渡至美国的法令。现在将由内政大臣普里蒂·帕特尔决定是否把阿桑奇引渡到美国。不过阿桑奇还可以向英国最高法院提出上诉。

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此前维基解密网站4月2日就已经表示，英国伦敦威斯敏斯特法院将于本月20日发布关于将阿桑奇引渡至美国的命令。今年3 月，英国最高法院驳回阿桑奇针对高等法院批准引渡的上诉申请，令阿桑奇被引渡的可能性大增。美国申请引渡阿桑奇案，伦敦地方法院先是在去年 1 月，认为引渡至美国监狱可能令原本已患有自闭症与亚斯伯格症的阿桑奇之身心状况进一步恶化，增加自杀风险，因此拒绝引渡要求。但是在美国检察官保证不会单独监禁或将阿桑奇送往戒备森严的监狱后，英国高等法院去年 12 月推翻了地方法院的判决。

2010 年，阿桑奇创办的维基解密公佈了上千份美国在阿富汗与伊拉克的机密军事文件，其中最知名的是名为《附带谋杀》的影片，纪录了美军乘坐阿帕契直昇机，在伊拉克首都巴格达上空无差别射杀平民。阿桑奇与洩漏文件的前美军分析师雀尔喜．曼宁被指控共谋入侵美国国防部电脑，前者被美国政府指控 17 项间谍罪以及 1 项滥用电脑罪，如果罪名全部成立，最高将面临 175 年有期徒刑。

约 30 多位前国家元首、领袖与知识份子曾连署要求拜登与众议院议长佩洛西放弃对阿桑奇的 18 项指控，签署者包括前巴西总统罗塞夫、Pink Floyd 乐团前成员罗杰．沃特斯、哲学家齐泽克，以及前希腊财政部长瓦鲁法基斯。联署信中指出，放弃指控阿桑奇将向世界发出一个强烈讯息：言论、思想与媒体自由是足以与包括美国在内的任何政府利益相抗衡的工具。...代表每个人都可以表达意见而不必担心被报復，所有新闻媒体都可以向全世界民众提供新闻，因而保障了思想的多元化。

如果阿桑奇被引渡回美国，他最高可能会被判处175年的监禁。今年3月23日，50岁的阿桑奇和未婚妻莫里斯在贝尔马什监狱举行了婚礼。婚礼由一名登记官主持，有四名客人（阿桑奇的两个儿子以及阿桑奇的父亲和哥哥）、两名证婚人和两名保安出席。婚礼结束后，客人们被要求立即离开监狱。4 月 10 日，包括厄瓜多尔驻伦敦大使馆、贝尔马什监狱与伦敦地方法院，以及阿根廷都有人举办守夜活动，要求释放阿桑奇的横幅或标语被投射在多处建筑外墙上。