英首相约翰逊访印度 寻求加强伙伴关系

英国/印度

因疫情多次推迟后，英国首相鲍里斯-约翰逊周四（4月21号）终于抵达印度，开始进行为期两天的访问，此次出访的重点是贸易，虽也有战略会谈，但据信几乎没有可能让印度总理莫迪改变不支持西方制裁俄罗斯入侵乌克兰的立场。

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据法新社，约翰逊已经抵达印度总理莫迪的西部家乡古吉拉特邦，他将在那里会见商界领袖，并对历史名城艾哈迈达巴德进行文化之旅，为数近一半的英裔印度人都来自那里。约翰逊随后将于周五前往新德里与莫迪会面，而同一天，在遥远的伦敦，英国议会将就是否将涉及约翰逊的"派队门 "案提交给一个委员会进行表决，以确定约翰逊在解释 此事时是否有意误导议会。

约翰逊的印度行程因疫情而两度推迟，本周因“派对门”投票而遭质疑，反对党要求他辞职。英国消息人士说，由于这次与印度总理莫迪会面机会被认为实在太重要，因此不能再推迟了。

“不可思议的机会”

首相府唐宁街表示，他们将签署价值超过10亿英镑（12亿欧元）的双边投资协议，这将为英国创造11000个就业机会。

周四下午，约翰逊在参观古吉拉特邦的一家工厂时告诉记者："我们今天专注于一些深化我们伙伴关系的不可思议的机会。“

据法新社，约翰逊此行旨在促成国防、人工智能和绿色能源领域的新伙伴关系，同时也要加强在机器人、电动汽车和卫星发射等领域的投资交易。然而伦敦也承认，在与莫迪先生的政府达成脱欧后的贸易协议之前还有一段路要走，作为条件之一，莫迪政府希望向印度人发放更多的签证，以便让他们在英国工作或学习。

乌克兰问题上的分歧

在乌克兰的局势上，两国采取了非常不同的立场。伦敦正在加大对俄罗斯的经济制裁，并处于对基辅的武器援助的最前沿。但依赖俄罗斯能源、农业和武器进口的印度，一直避免公开谴责入侵和加入联合国投票。

约翰逊周四在被问及这一问题时说： "印度和俄罗斯在历史上的关系也许与俄罗斯和英国在过去20年的关系非常不同"，他保证说： "我们必须反映这一现实，但我将与莫迪谈论这个问题，"

预计约翰逊先生将强调印度加快向可再生能源转型的好处。英国首相说："我们两个国家都过度依赖外国碳氢化合物。而我们需要一起摆脱这种状况，"而"在氢气、电动汽车、海上风能和所有降低能源成本的方法方面的伙伴关系 "都是讨论中的要点。