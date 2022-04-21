阿富汗北部一什叶派清真寺周四发生爆炸 造成至少10人死15人受伤

阿富汗/塔利班

法新社消息，阿富汗北部城市马扎里沙里夫的一个什叶派清真寺周四（4月21日）发生爆炸事件，造成至少10人死亡，另有15人受伤。伊斯兰国恐怖组织声称对这起爆炸袭击负责，并表示他们是从远距离引爆安置在清真寺内的炸弹的。

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路透社也报道说，马扎里沙里夫的一名塔利班发言人说：“二区的一个什叶派清真寺内发生爆炸”。地方卫生当局发言人岑达尼透露，这起爆炸造成至少11人丧命，32人受伤。一名目击居民说，事发当时她正在附近市集购物，突然听见一声爆炸巨响，随后看到清真寺周围冒出浓烟。“商店的玻璃都被震碎了，当时人很多并且都在仓皇逃命。”

两天前（4月19）阿富汗首都喀布尔一个什叶派哈扎拉族社区的一所高中附近日也发生过爆炸事件，造成至少6人死亡、近20人受伤。联合国秘书长古特雷斯通过发言人对袭击事件表示强烈谴责，向受害者家属表示最深切慰问，同时重申国际人道主义法严格禁止袭击平民和包括学校在内的民用基础设施。联合国阿富汗援助团团长德博拉·莱昂斯也对这起“令人发指的”袭击事件予以强烈谴责，并要求将那些针对学校和儿童实施袭击的罪犯绳之以法。

联合国驻阿富汗人道主义协调员拉米兹·阿拉克巴罗夫强烈谴责这一恐怖袭击事件。他说：“校园内外的暴力是绝对不可接受的。对于已经饱受40年战争折磨的阿富汗人民来说，学校应该是安全的避难所，是孩子们学习和成长的地方。”