G20财长会议不欢而散？

乌克兰战争/G20

二十国集团（G20）财长和央行行长会议于4月20日在美国华盛顿闭幕。谴责俄罗斯进攻乌克兰的声音相继出现，会议未能发表联合声明。包括美国在内的一部分代表为反对俄罗斯出席而中途退席，成为一次罕见的会议。但日本财务大臣未跟进退席，称留在会场对俄罗斯进行严词批评。

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据日本经济新闻今天报道，G20财长会议未发表联合声明，美英等中途退席，成为一次罕见的会议。

“战争无法正当化、违反国际法”。在比原计划推迟30分钟开始的主席国记者会上，印度尼西亚的财政部长斯里·穆利亚尼发出了对俄罗斯的严厉批评。针对中途退席表示“并不吃惊”。一部分成员对于日美欧对俄经济制裁对经济的影响表示了担忧。

在记者会上，记者发出了追问G20框架是否具有实际效果的问题，穆利亚尼表示，“全体参加国希望维持G20的合作”。指出面对能源及食品价格上涨、中央银行加息等世界经济面临的难题，探索国际合作的框架不可或缺。

报道引述路透社消息称，美国财政部部长耶伦等美国、英国、加拿大的与会者在俄罗斯方面开始发言之前离席。除了未发表联合声明之外，针对陷入停滞的发展中国家债务问题，也未能提出具体政策。

据中央社说，今天G20财长会议上，美国财政部长叶伦与多国财长在俄罗斯官员发言时一起离席，抗议俄国侵略乌克兰。不过日本财务大臣铃木俊一未跟进离席，他表示自己留下是为了严词谴责俄方。

20国集团（G20）财长和央行行长会议于20至21日召开，传出当俄罗斯官员开始在G20会议发言时，耶伦（Janet Yellen）、乌克兰财长马钦柯（Serhiy Marchenko）等多国财长与央行首长突然离开，部分线上与会的财长及央行首长也关掉摄影机。

英国、法国及加拿大官员加入这次杯葛，不过代表日本出席会议的财务大臣铃木俊一并未跟进欧美各国的离席抗议行动。日本读卖新闻称，铃木会后召开记者会被问及此事时表示，他没有离席，而是留在会场对俄罗斯进行严词批评。

据报道指出，这是俄罗斯入侵乌克兰后G20首度召开部长级会议，但会后没有发表联合声明，显见G20内部已浮现对立情势。