乌克兰指俄罗斯准备在其占领区举行“假公投”

乌/俄/假公投

乌克兰总统泽连斯基警告乌克兰人警惕普京“故伎重演”，试图在其占领的乌克兰领土举行“假独立公投”。这些地方包括乌克兰南部的赫尔松和扎波罗热地区。

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乌克兰指责俄罗斯试图在其占领的赫尔松（Kherson）和扎波罗热（Zaporijjia）组织“假公投”。

乌克兰总统泽连斯基昨晚4月21日在一段视频信息中呼吁乌克兰被占区的居民保持警觉，不要向俄罗斯军队提供他们索取的任何个人资料，如护照号码。

乌克兰总统警告说，这不是仅仅为了进行人口普查。......这不是为了给你任何形式的人道援助。他说，“如果组织这种“把戏”的命令来自莫斯科，那么，这实际上是在你们的土地上伪造所谓的公投”。

乌克兰3月初已经指责过俄罗斯试图在赫尔松举行类似于2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛的"公投"。法新社说，基辅和西方认为这样做是非法的。

在乌克兰东部，亲俄罗斯的分离主义领土顿涅茨克和卢甘斯克在也在被国际社会视为无效的全民投票中宣布其独立为"人民共和国"。

泽林斯基威胁说："如果有人想进行新的吞并，俄罗斯将受到更强大的制裁打击。他说，"将不会有赫尔松人民共和国的存在。

赫尔松是俄罗斯军队在2月24日入侵乌克兰后夺取的第一个乌克兰主要城市。在更远一些的东北部，在乌克兰手中的扎波罗热市周边，俄罗斯军队还控制了大片地区。