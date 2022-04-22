乌克兰调查人员在乌克兰布查镇发现50起非法杀戮 俄罗斯恐犯下战争罪

乌克兰/俄罗斯

联合国人权事务高级专员办公室发言人夏姆达萨尼周五表示，联合国使团在乌克兰首都基辅郊区小镇布查记录到有50名平民遭到杀害，包括草率处决。夏姆达萨尼指出，“联合国人权官员在4月9日前往布查镇的任务期间，记录到非法杀戮，包括对约50位当地平民的草率处决。”

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联合国人权事务高级专员巴切莱特也指出，自从2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，国际人道法遭到践踏，俄罗斯军队从事了可以被指责为战争罪的行径，包括造成平民死亡、摧毁学校及医院的无差别轰炸。夏姆达萨尼强调，俄国部队无差别轰炸人口稠密地区，造成平民死亡，破坏医院、学校及其他民间基础建设，这些行动可能形同战争罪。

巴切莱特此前已经表示，俄罗斯军人的举止令人呕吐，她呼吁保存所有涉及可能的战争罪行的证据。巴切莱特4 月 4 日在发表的一份声明中表示，她对陈尸街头和草草搭建的坟墓的画面感到震惊。 她说:“来自这一地区和其他地区的报告提出了严重和令人不安的问题，涉及可能的战争罪行、严重违反国际人道主义法和严重违反国际人权法的行为。”

巴切莱特呼吁挖出所有尸体并进行鉴定，以便通知受害者家属，并确定死亡的确切原因。她补充说，还应该采取一切措施保存证据。 她说:“至关重要的是，要尽一切努力确保对布恰发生的事情进行独立和有效的调查，以确保真相、正义和问责制，以及对受害者及其家人的赔偿和补救。”

俄军遭控在布查镇屠杀数以百计平民，震惊全世界，引发各国指控俄军犯下战争罪行。法新社采访团队是首批发现乌克兰布查镇屠杀惨况的新闻工作者。采访团队抵达当地，率先看到3具尸体，像成堆破布一般躺在尘土当中，光是这一幕就够让人怵目惊心。采访车上有人大喊“尸体”，司机尖叫着停下车来，采访团队下了车。这3具尸体躺在一堆建材和木栈板旁边。走近后，可以看到其中一人的双手遭反绑在背后。

联合国乌克兰危机协调员对记者表示，在过去两个月里，乌克兰经历了“大规模的痛苦、破坏和毁灭”。他呼应秘书长的说法表示，“我们必须停止流血和毁灭”。他指出，乌克兰至少有1570万人迫切需要人道主义援助和保护，超过500万人逃离乌克兰，到其他国家寻求安全，另有710万人在全国各地流离失所。”