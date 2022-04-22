基辅:乌克兰士兵仍在马里乌波尔抵抗俄军

马里乌波尔

基辅周四表示，被莫斯科宣称已"解放"的乌克兰战略港口马里乌波尔，仍有数千乌克兰战士在那里为保卫巨大的亚速（Azovstal）冶金综合体艰苦作战。

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俄罗斯总统弗拉基米尔-普京周四4月21日说，俄军已"解放"了马里乌波尔。他说，自己命令围攻剩余的乌克兰战士，而不是攻击他们盘踞的亚速（Azovstal）工业基地。

基辅表示，在莫斯科称其"解放"了的战略港口马里乌波尔，仍有乌克兰军人在坚持战斗对抗俄罗斯军队。

泽连斯基周四在一段视频中表示，“马里乌波尔的战斗仍在继续”。“不论占领者说什么，这个城市仍在抵抗俄罗斯”，“侵略者将不得不离开我们领土”，“特别是离开马里乌波尔”。“而他们现在所能做的，仅仅是推迟这个不可避免的时刻到来。

泽连斯基周四在向葡萄牙议会的演讲中说："马里乌波尔没有一栋完好的建筑。这座城市真的被烧成了灰烬。他还说：在不断的轰炸下，一个多月来，俄军围困了马里乌波尔（......）数十万平民（被困）在那里，没有食物、没有水、没有药品。

在基辅，乌克兰总统顾问奥列克西-阿雷斯托维奇（Oleksiy Arestovytch）说，莫斯科没有足够的部队来包围和围攻亚速钢铁厂。他形容说：现在“失去马里乌波尔的直接威胁已消散”。

美国总统拜登周四说，俄罗斯是否控制了马里乌波尔"值得怀疑"。他说"尚无证据表明马里乌波尔已经完全失守"。拜登称，普京的"宏伟野心"失败了。泽连斯基和他的民选政府仍在执政，乌克兰武装部队在英勇的乌克兰平民陪同下，挫败了俄罗斯对其国家的征服。

拜登昨天宣布为乌克兰提供8亿美元的新军事援助，包括72门榴弹炮及其车辆，144,000枚炮弹和121台凤凰鬼怪杀手无人机。

马里乌波尔万人坑

据美国公司Maxar Technologies最近公布卫星图像，并称，马里乌波尔以西20公里的村庄曼胡什（Manhush）存在一个“万人坑”。

据马里乌波尔市政厅在电报群（Telegram）上说，仅在这个村庄，"占领者就埋葬了3000至9000名居民的遗体"。

马里乌波尔市前市长、现任乌克兰议会议员谢尔盖-塔鲁塔（Serhiy Tarouta）说，对泽连斯基先生来说，"解除马里乌波尔的封锁有两个选择，（一个）是军事的，（另一个）是外交的"。

他还说，乌克兰需要武器。“在接下来的时间里，（西方）政客们要么成为我们的盟友，要么继续因恐惧俄罗斯人而成为他们的帮凶。

泽连斯基先生早些时候曾在国际货币基金组织和世界银行的负责人面前估计，乌克兰每月需要70亿美元来补偿战争造成的经济损失，并指责俄罗斯"摧毁了乌克兰境内可以作为经济基础的一切。