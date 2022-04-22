日本就日俄主权争端对俄罗斯更强硬

日本/俄罗斯

俄日关系因乌克兰战争而恶化，日本再次提高声调，将北方四岛称为被俄罗斯"非法占领"的日本领土。这是2003年以来的第一次。

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在周五4月22日公布的日本年度外交"蓝皮书"中，东京在涉及千岛群岛的四个岛屿时，再次使用了被俄罗斯"非法占领"这个词，这些岛屿与日本北部大岛北海道毗邻。

法新社说，这四个岛屿被日本称为"北方领土"，在1945年8月第二次世界大战的最后几天，被苏联军队入侵，随后被莫斯科吞并。

自第二次世界大战结束以来，这一领土争端阻碍了日本与俄罗斯之间和平条约的签署。

日本外交部最新的蓝皮书说， "日本和俄罗斯之间的主要关切是北方领土"。这是"日本拥有主权，但目前被俄罗斯非法占领的日本领土"。

东京还说，日方因俄乌冲突，现已排除与俄罗斯就可能的双边和平条约展开进一步的讨论。

莫斯科在3月份突然决定放弃与日本就北方领土的会谈，认为"不可能与一个公开采取不友好立场并试图损害俄罗斯利益的国家讨论（......）"。东京对此提出了抗议。

俄罗斯侵略乌克兰战争一开始，日本就加入了西方对莫斯科的制裁行动。东京还在4月初决定停止进口俄罗斯的煤炭，但同时继续参与俄罗斯远东萨哈林附近的海上石油项目。

法新社说，相比之下，日本在周五倾向于对中国采取较宽松的态度。它在最新的蓝皮书中说：建立一个建设性的、稳定的日中关系非常重要。不过，东京再次对北京"强行改变东海和南海现状的企图"表示关切。