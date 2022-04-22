涉嫌协助走私毒品 洪都拉斯前总统被引渡到美国受审

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洪都拉斯前总统埃尔南德斯（Juan Orlando Hernandez）因涉嫌在过去12年间协助向美国走私500多吨可卡因，周四被引渡到美国受审，一旦罪成他将面临终身监禁。

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法新社报道，周四下午在媒体的镜头下，戴着手铐的埃尔南德斯在军警戒护下登上一架美国缉毒机构（DEA）的飞机飞往美国，预定周五他将在纽约的联邦法院出庭受审。

53岁的胡安-奥兰多-埃尔南德斯2014至2022年任洪都拉斯总统，今年一月该国大选后，他将权力移交给新任左派总统希奥马拉-卡斯特罗，在卸任不到三周后的2月15日，他在首都的住所中被捕。

此前一天，曼哈顿联邦法院正式提出引渡埃尔南德斯的请求，他被指控参与 "向美国走私500多吨可卡因的犯罪阴谋"。 美国司法部长加兰周四向媒体的声明中指称他 "在2014年至2022年期间滥用总统职权，将该国变成一个毒品国家"。美国司法还指控他接受了贩毒集团数百万美元的贿赂，特别是接受臭名昭著的墨西哥锡那罗亚集团（Sinaloa cartel）首脑查普（El Chapo）的100万美元贿赂，以换取对毒品贸易的保护。

埃尔南德斯在任期间曾以打击毒品贩运自居，曾是特朗普治下美国反毒和控制移民的盟友，华盛顿甚至支持了他在2017年的连任，而选举曾出现30人死亡的反对示威，反对派谴责选举存在舞弊。

被控参与向 美国大规模走私毒品，美国司法去年3月判处他的兄弟，前副手 "托尼"-埃尔南德斯无期徒刑。3月28日，洪都拉斯最高法院最终维持了美国法庭对他的引渡请求。

据纽约负责此案的检察官称，埃尔南德斯让军队和警察参与向美国贩运毒品，将洪都拉斯变成了一个 "毒品国家"。

2012年至2013年期间任该国警察系统负责人的胡安-卡洛斯-"老虎"-博尼利亚也在3月9日被捕，将很快被引渡受审。

埃尔南德斯宣称自己无辜，谴责自己报复和阴谋的受害者。但据美国国务卿布林肯说，这位前国家元首 "实施腐败和贩毒或为其提供便利"，并 "利用非法活动收益来（资助）其政治活动"。美国当局称，埃尔南德斯受收贩毒集团的贿赂，作为交换，他 "保护毒贩免受调查、被捕和引渡"。

4月1日，法院已查封了他及其近亲的大部分的资产、金融账号和企业。