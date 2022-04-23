旅台学生:乌克兰人民对台湾支持有感 对中国很失望

台湾/乌克兰/中国

中央社4月23日报道，台湾在俄乌战争中力挺乌克兰，3名乌克兰留学生表示，多数乌克兰人民对此都「很有感」，反观以往与乌克兰关系紧密的中国却暗挺俄罗斯，令乌克兰人民普遍「很失望」。

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曾在媒体工作的硕士生凯特琳娜（Kateryna Leliukh）22日向中央社表示，台湾与乌克兰有相同的民主价值观，又都同样面临邻近强权的威胁，她认为，台湾支援乌克兰的行动应该让更多人知道。

她还说，乌克兰人民永远不会忘记基辅附近的布查镇（Bucha）和马里乌波尔（Mariupol）平民遭俄军屠杀的景象，也因此由衷感谢在此患难时刻获得来自台湾和世界各国的帮助。

她坦言，乌克兰人民普遍对中国的亲俄立场很失望。她说，中国日前给俄罗斯的盟友塞尔维亚提供“先进防空系统”，这对乌克兰来说，是很不幸的消息。经过这场战争，她相信“乌克兰人民对中国的观感会深深转变”。

研究风力发电的乌克兰学生冯至表示，乌克兰过去跟中国关系紧密，有很多电力能源的合作项目，战争爆发后，乌克兰人民很期待获得中国的帮助，但中国没有表态，反而更倾向与俄罗斯站在一起，这让乌克兰不少政治人物与人民都感到失望。因此，战后乌克兰人对乌中关系会有不同的想法。

研究财经的维多利亚-贺鲁申科（Viktoriia Hlushchenko）说，过去乌克兰人虽然可能隐约知道台湾跟乌克兰很像，价值观接近，但从未认真想去亲近台湾，因为没有这样的需求。现在乌克兰人对于中国的立场感到很失望，也开始深深觉得「乌克兰和台湾就像兄弟一样」。

中央社说，这几位乌克兰学生也表示，台湾对乌克兰的援助透过社群媒体广为传播，让乌克兰人都相当有感。贺鲁申科举例，她在自己追踪的乌克兰知名Instagram帐号上，看到台北发起力挺乌克兰的活动照片，那个IG有很多追踪者，相信台湾支持乌克兰的行动已广为人知，她来台湾研习目标之一，是希望借镜台湾成功的经济政策，帮助乌克兰未来重建等经济发展。

冯至说，台湾对乌克兰的帮助是好几波新闻焦点，他认为多数乌克兰人都会看到，以前或许不是每个人都关注时事，像他自己过去就不太看新闻，但战争爆发后，他每天都会关注，尤其会一直追踪推特（Twitter）等社群网路的消息。